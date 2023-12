Villa für 29,5 Millionen Euro führt Rangliste an: Die teuersten Immobilien rund um München

Von: Isabel Winklbauer

Wir befinden uns im Jahr 2023. Ganz Bayern leidet unter der Immobilienkrise. Ganz Bayern? Nein! In einem kleinen Marktsegment bleiben die Kaufpreise unverändert hoch: Im Super-Premium-Bereich.

München – Ultra-Luxuswohnungen werden weiter zu sagenhaften Preisen angeboten, belegt eine Analyse des Portals Immowelt, die die Kaufimmobilienangebote 2023 in Deutschland untersuchte. Demnach wurden die teuersten Immobilien überhaupt zu fast einem Drittel in Bayern gehandelt – Häuser wie Wohnungen.

Luxus-Immobilien rund um München: Liste der teuersten Domizile

Auf Rang eins liegt der Liste zufolge die Villa der Arnold-Familie in Stephanskirchen bei Rosenheim: Sie steht seit Jahresbeginn für sage und schreibe 29,5 Millionen Euro zum Verkauf. Bob Arnold, Sohn von Arri-Mitgründer August Arnold, wohnte in dem Anwesen mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche und zehn Hektar Grundstück, das sein Vater 1950 kaufte. Auf Rang vier und acht schaffte Bayern es mit zwei Villen in Grünwald und Bogenhausen für 15 und 12,9 Millionen Euro. Bei den Wohnungen gewinnt München Silber: Das zweitteuerste Refugium der Bundesrepublik war 2023 ein Penthouse im fünften bis siebten Stock des sanierten Hochbunkers an der Ungererstraße. Mit 10,8 Millionen Euro war die Bleibe inseriert, inzwischen meldet der Makler sie als verkauft. Zwei Wohnungen im Münchner Lehel landen mit 7,6 und 6,9 Millionen auf Platz sechs und neun.

Einer, der das Phänomen erklären kann, ist Christian Ehbauer. Er ist mit seiner Agentur Upmarket Properties spezialisiert auf Super-Premium-Immobilien und erklärt: „Zunächst muss man unterscheiden zwischen normalen Luxus-Immobilien mit Quadratmeterpreisen zwischen 13.000 und 17.000 Euro, und Super-Premium-Immobilien. Im ersteren Fall ist die Krise ebenfalls angekommen, auch in Ufer-Lagen im Fünf-Seen-Land oder im Chiemgau gibt es derzeit Preisabschläge von zehn bis 20 Prozent des Angebotspreises. Super-Premium-Objekte stehen dagegen abseits des Markts. Hier gelten eigene Regeln.“

Kein Verkaufsdruck bei Luxus-Immobilien in München – „Die Leute zahlen cash“

Das heißt, wer so teure Raritäten wie die Arnold-Villa oder das Penthouse kauft, ist so reich, dass der er nicht finanzieren muss. „Diese Leute zahlen cash“, so Ehbauer. „Sie ziehen meist selbst ein, müssen nicht mit Mieteinnahmen oder Krediten rechnen. Kurz, der Preis spielt keine Rolle.“ Andererseits würden solche Objekte nur selten und in besonderen Fällen verkauft, also von Erbengemeinschaften oder im Scheidungsfall. Oder wenn der Eigentümer seinen Wohnort nach Mallorca oder in die Schweiz verlegt. „Die Verkäufer stehen weniger unter Verkaufsdruck, sie müssen bei Verhandlungen nicht nachgeben. Sie verkaufen dann vielleicht einfach nicht.“

Laut Ehbauer liegt der Marktanteil solcher Super-Luxusimmobilien bei höchstens einem Prozent. Aber von Monopoly weiß man ja: Ein Coup genügt.

