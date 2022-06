Großes Auktionsglück im Reisekoffer: Kuriose und wertvolle Schnäppchen bei Flughafen-Versteigerung

Von: Claudia Schuri

Chef der Fundstücke: Josef Rankl leitet die Fundstelle am Flughafen und brachte 223 Mal Verlorenes mit. © Klaus Haag

Immer wieder gehen auf dem Münchner Flughafen Gepäckstücke verloren – und werden von ihren Besitzern nicht mehr abgeholt. Nun wurden diese Koffer wieder einmal versteigert – und so manchem gelang ein Schnäppchen.

Egal ob Mode, Technik, Schmuck oder Sportgeräte: Verloren gehen kann alles. 50 bis 100 Stücke kommen aktuell jeden Tag in die Fundstelle des Münchner Flughafens – und nicht alle werden wieder abgeholt. Frühestens nach einem halben Jahr können die Fundstücke dann versteigert werden. Am Samstag fand am Lohhofer Volksfest eine solche Auktion statt.

„Das Schauspiel mitzuerleben ist sensationell“, findet Josef Rankl, „Es ist immer wieder spannend, wie die Leute reagieren.“ Der Chef der Fundstelle am Flughafen München freut sich, dass alle 223 Fundstücke einen neuen Besitzer gefunden haben. „Auch ein Brautkleid war sehr begehrt“, verrät er. Beliebt waren zudem Gold-Produkte und Überraschungskoffer, bei denen die Käufer erst im Nachhinein erfahren, was darin steckt.

Zahlreiche Besucher kamen ins Festzelt in Lohhof, um mitzubieten und vielleicht den einen oder anderen Glückstreffer zu landen. © Klaus Haag

Da war Musik drin

Über gleich mehrere Musikinstrumente freut sich die fünfjährige Amalia Trini Denk Rojas. „In dem Koffer sind zum Beispiel eine Schlagtrommel, wie sie in Kolumbien verwendet wird, eine Plastik-Ukulele aus China und eine Matte mit Schlagzeugstöcken“, verrät Papa Ulrich Denk (61) aus Trudering, der den Koffer für 135 Euro ersteigert hat. „Der Trolley selbst ist auch nicht schlecht“, sagt er. Und der riesige Hut, der dabei war, ist im Sommer sicher nützlich.

Koffer voller Schuhe

Ein Schnäppchen hat Dorothea Dorobisz (43) aus Wolfersdorf (Kreis Freising) gemacht: Für 70 Euro ergatterte sei einen Koffer voller Schuhe. „Bis auf ein Paar sind alles Markenschuhe“, sagt sie. „Sie gefallen mir hervorragend und passen gut.“ Auch einen Ring ersteigerte sie für 40 Euro. Sie ist oft auf Fundsachen-Auktionen. „Es macht Spaß, ist spannend, lustig und auch noch für den guten Zweck.“

Für echte Bayern-Fans

Ergatterte einen Kinderwagen mit Babyschale fürs Auto: Der Starnberger Ahmed Ar hatte Spaß bei der Auktion. © Klaus Haag

Leonardo (11) und Lukas (10) sind große FC Bayern-Fans – und ganz begeistert von der Ausrüstung, die sie bei der Flughafen-Versteigerung bekommen haben. Für 100 Euro hat Papa Piero Di Bella einen Koffer mit Schal, Pullover, T-Shirt, Geldbeutel, Anstecknadel und weiteren FCB-Fan-Artikeln ersteigert. „Allein für den Koffer und den Schal hat sich der Preis schon gelohnt“, findet der 46-Jährige aus Unterschleißheim.

Wagen und Auto-Sitz

Einen Kinderwagen mit Babyschale für‘s Auto hat Ahmed Ar aus Starnberg für 90 Euro ersteigert. „Der Kinderwagen wurde noch nicht benutzt und kostet normalerweise 699 Euro“, freut er sich. Der 28-Jährige war mit seiner Frau bei der Auktion. Kinder haben die beiden zwar bisher noch nicht – aber bei dem Schnäppchen mussten sie einfach spontan zuschlagen. „Wir haben bei mehreren Sachen mitgeboten“, erzählt er. „Es war mega lustig.“