Folgenschwerer Unfall im winterlichen München: Räumfahrzeug kollidiert mit Tram – Straße gesperrt

Nach einem Zusammenstoß in München ermittelt die Verkehrspolizei. Der Fahrer eines Räumfahrzeugs trug Verletzungen davon.

München – Ein 53-jähriger Münchner tat am Mittwochabend (29. November) Winterdienst. Gegen 18.10 Uhr lenkte er ein Räumfahrzeug stadtauswärts auf der Schwere-Reiter-Straße, wie die Münchner Polizei in ihrem Pressebericht vermeldet. Gleichzeitig steuerte eine 59-Jährige eine Straßenbahn in dieselbe Richtung auf derselben Straße.

Als der Mann mit dem Winterdienstfahrzeug an der Kreuzung zur Elisabethstraße links abbiegen wollte, um zu wenden, kam es zu einem Unfall. Im Bereich des straßenbündigen Gleiskörpers (ein in Fahrbahn oder Gehweg eingebettetes Gleis) kollidierten die Tram und das Räumfahrzeug. Die Straßenbahn prallte frontal gegen die linke Seite des Gefährts und schob es noch einige Meter weiter.

Mann verletzt, als Tram und Räumfahrzeug in München kollidieren

Der 53-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen durch den Aufprall und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in München gebracht. An beiden Fahrzeugen, der Straßenbahn und dem Räumfahrzeug, entstanden erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Für etwa zwei Stunden musste die Schwere-Reiter-Straße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

