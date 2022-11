FOOD & LIFE und Heim+Handwerk 2022

Auch 2022 warten auf den beiden Messen wieder spannende Neuheiten auf die Besucher. © GHM

Nachhaltigkeit, Regionalität und Klimafreundlichkeit beschäftigen gerade junge Menschen immer mehr. Die bekannten Messen legen 2022 deshalb ihren Fokus ebenfalls auf diese dringenden Themen.

Spätestens seit der „Fridays for Future“-Bewegung zeigt sich, dass sich gerade die junge Generation stark macht für eine bessere Zukunft, Nachhaltigkeit, ein geringer CO₂-Fußabdruck aber auch Regionalität spielen für Verbraucher zusehends eine große Rolle bei der Kaufentscheidung.

Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels Themen, die auch Unternehmen immer mehr in den Fokus ihrer Bemühungen und Produktentwicklungen rücken. Auch auf der Messe München zeigt sich dieser Trend gleich in zweifacher Hinsicht: Sowohl die FOOD & LIFE als auch die Heim + Handwerk stellen Besuchern aus der Fachwelt, aber auch interessierten Verbrauchern neue Trends, spannende Neuerungen und aktuelle Ideen rund um eine grüne Zukunft vor.

Messetermine 2022 FOOD & LIFE: 30. November bis 04. Dezember 2022 in der Halle A4 des Messegeländes München Heim+Handwerk: 30. November bis 04. Dezember 2022 auf dem Messegelände München Beide Messen sind vom 30. November bis 04. Dezember 2022 täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr geöffnet und über den Eingang Ost zu erreichen. Tickets kosten 15 Euro (bzw. 9 Euro mit Ermäßigung für z.B. Schüler, Studenten und Rentner) und sind online erhältlich: food-life.de/tickets. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15:00 Uhr für 7 Euro. Weitere Informationen unter www.food-life.de und www.heim-handwerk.de.

FOOD & LIFE: kulinarische Entdeckungsreise 2.0

Ob klimafreundlich, nachhaltig oder pflanzenbasiert: Bewusste Ernährung ist ein Megatrend. Die FOOD & LIFE macht diesen für jedermann mit allen Sinnen erlebbar. Insgesamt rund 170 Betriebe stellen sich und ihre genussreichen Erzeugnisse auf der diesjährigen FOOD & LIFE vor. Dabei spielen Erzeugnisse aus regionaler Herstellung und heimische Zutaten die Hauptrolle. Bühnenvorträge, Kostproben und Rezeptideen runden das Angebot der Food-Start-ups, Manufakturen, Lebensmittelhandwerker, Kaffeeröster, Winzer und Bierbrauer auf der Messe ab.

Dass dabei sinnliche kulinarische Gaumenfreuden keinesfalls auf der Strecke bleiben, zeigen die Produzenten gleich vor Ort: Käsereien informieren über die Besonderheiten der Käseherstellung aus Heu- oder Rohmilch, erklären die unterschiedlichen Reifezeiten und geben Aufbewahrungstipps. Winzer verraten, warum deutsche Weine mit französischen und italienischen mithalten können. Bierbrauer, Gin- und Whiskyhersteller machen anschaulich, inwiefern lokale Zutaten die Geschmacksträger ihrer Erzeugnisse sind. Abgerundet wird das Messeangebot mit Spezialitäten aus Österreich, Italien, Griechenland und der Schweiz, die Lust auf Urlaubsküche daheim machen.

Das sind die neuen Trends auf der FOOD & LIFE 2022

Start-ups stellen hier persönlich ihre neuen Produkte vor. © Julia Malcher

Wer denkt, es gäbe eigentlich schon alles im (Bio-)Supermarkt zu kaufen, wird auf der diesjährigen Messe staunen! Zu sehen und natürlich zu verkosten sind spannende kulinarische Innovationen in der „FOOD START.up Area“. Dort zeigt die FOOD & LIFE, dass immer mehr Start-up-Ideen aus der Nahrungsmittelbranche kommen und für einen stetig wachsenden Markt sorgen. An den fünf Messetagen gibt es entsprechend interessante Gründer aus Deutschland, die sich und ihre Neuheiten vorstellen.

Da gibt es eine Bratensauce wie von Oma, die dennoch ganz ohne tierische Inhaltsstoffe auskommt. Start-ups zeigen ein tiefgefrorenes Pesto in Tabs-Form, das – ganz anders als herkömmliches Pesto aus dem Glas – wie frisch und hausgemacht schmeckt. Ebenfalls am Start: ein Gin-Rosé aus Beeren. Hitverdächtig ist sicher auch ein seltenes Speiseöl, das aus der Drachenkopf-Pflanze gewonnen wird und als neues heimisches Superfood gehandelt wird.

Vitaminbooster für die kalte Jahreszeit

Chiasamen, Gojibeeren, Kurkumawurzel – viele Vitaminbooster-Trends stammen aus allen Teilen der Welt. Damit verbunden: lange Transportwege und eine schlechte CO₂-Bilanz.

Die FOOD & LIFE 2022 zeigt: Das geht auch anders! Warum auf weit angereiste Lebensmittel zurückgreifen, wenn hierzulande Gemüse, Obst und Getreide wachsen, die genauso viel Potenzial wie exotische Superfoods haben? Lokale Landwirte und Händler präsentieren auf der Messe heimische Alternativen an, die ebenso reich an wertvollen Inhaltstoffen sind.

Mit dabei: die Bliesgau Ölmühle aus dem Saarland, die sich ganz dem Anbau und der Herstellung heimischer und seltener Speiseöle verschrieben hat. Zu ihrem breiten Sortiment gehört das Drachenkopf-Öl, das reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist und sich hervorragend für Salate, zum Verfeinern von gedünstetem Gemüse oder auch zur Herstellung von Dips eignet.

Weitere heimische Superfoods gibt es bei den Ausstellern der FOOD & LIFE, unter anderem bei den Manufakturen, die sich unter dem Dach des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf der Messe präsentieren.

Heim+Handwerk 2022: von Upcycling bis Schreiner-Beratung

Auch auf der Heim+Handwerk heißt es: heimisch, regional, nachhaltig und energiesparend. Gerade das Thema Heizkosten- oder Stromsparen bewegt Fachleute und Verbraucher gleichermaßen, jeder möchte damit Geldbeutel und Umwelt schonen. Die Heim+Handwerk nimmt diese aktuellen Themen zum Anlass, dem aktuellen Zeitgeist umfassend Rechnung zu tragen.

Hochwertige Möbel und Accessoires aus heimischen Hölzern oder ökologischer Wolle, klimafreundlich und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt, gehören zu den Messefavoriten 2022. Wer sich umfassend informieren möchte, kann sich vor Ort mit Schreinern, Raumausstattern und Kunsthandwerkern austauschen und profitiert von persönlicher Beratung, Maßanfertigungen und trendigem Upcycling.

Energiesparen als Top-Thema auf der Heim+Handwerk 2022

Heizen mit Holz liegt wieder voll im Trend. © Julia Malcher

Das umfassende, professionelle und fächerübergreifende Beratungs- und Informations-Angebot der diesjährigen Messe ist aber vor allem für all jene ein Muss, die jetzt Energie sparen möchten. Unabhängige Experten bieten im Forum spannende Impulsvorträge rund ums Wohnen, Einrichten und Energiesparen. Vorgestellt werden unter anderem innovative Produkte für den Bau, Ausbau, Innenausbau und zur Energiesanierung – alles vor Ort im direkten Vergleich: von kompletten Fertighäusern über Fenster, Türen bis zu Whirlpools und Saunen und Gartengestaltung. Highlight sind die Tiny Houses, die zeigen, wie schön Wohnen auf kleinem Raum aussehen kann. Und wie wenig (Energie) man zum Wohlfühlen braucht.

Mit den Profis der Heim+Handwerk zu individuellen Wohnträumen

Mit professioneller Beratung eigene Wohnideen verwirklichen. © Julia Malcher

Besonders spannend für alle, die Lust auf Veränderung haben, aber nicht gleich die ganze Wohnung renovieren möchten: die Tipps von echten Profis!

So beraten Sie beispielsweise Innenarchitekturstudierende und Dozentinnen der Hochschule Coburg bei PLANwerk anhand Ihres eigenen Wohnungsgrundrisses ganz individuell für einen neuen Look zu Hause. Sie zeigen, wie mit geringem Aufwand, durch Umstellen von Möbeln, der Gruppierung von Wohnbereichen mit Teppichen, Raumteilern oder Leuchten, tolle Effekte erzielt werden. Wer wissen möchte, wie Farben auf das eigene Wohlbefinden wirken oder eine grundsätzliche Beratung vor dem Neubau oder Umbau wünscht, ist hier richtig.

Eine Inspirationsquelle und Highlight der Messe ist das freundin Wohlfühl-Zuhause. Schlafzimmer, Esszimmer und Homeoffice sind bis ins Detail mit Teppichen, Kissen, Geschirr der freundin Home Collection gestaltet. Wer möchte, kann hier zudem Küchenplanung in einer neuen Form erleben. Eine VR-Brille ermöglicht den Blick in die Traumküche.