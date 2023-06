Es wärmte sich in der Sonne: Mann findet exotisches Tier in München - es kommt sonst in Panama vor

Von: Lucas Sauter-Orengo

In München fand ein Mann eine exotische Schlange, die sonst nur in Zentralamerika vorkommt. Jetzt hofft man, dass der ursprüngliche Besitzer das Tier wieder abholt.

München - Exotischer Fund in München: Wie die Feuerwehr mitteilt, fand ein Mann am See am Rangierbahnhof eine etwa 1,2 Meter lange Schlange, die sich dort in der Sonne wärmte. Da er das Tier nicht als heimische Art identifizieren konnte, alarmierte er umgehend die Feuerwehr.

Exotisches Tier in München gefunden - es kommt sonst in Panama vor

Die Besatzung des Kleinalarmfahrzeuges wurde vom Mitteiler eingewiesen. Dieser zeigte ihnen das Tier. Nach einer Artbestimmung fingen die beiden Feuerwehrmänner die Schlange ein und transportierten sie in die Auffangstation für Reptilien in die Kaulbachstrasse.

In München fand ein Mann an einem See eine exotische Schlange. (Symbolbild) © Berufsfeuerwehr München

Dort wird die überwiegend in Panama heimische Maisschlange weiter aufgewärmt und aufgepäppelt. Maisschlangen gehören zur Gattung der Kornnattern und sind nicht giftig und daher bei Terrarienbesitzern sehr beliebt.

Die Auffangstation hofft, dass das Tier jemand entlaufen ist und von seinem Besitzer wieder abgeholt wird.

Hier die originale Pressemitteilung der Feuerwehr zum Nachlesen:

