Zu Fuß von China nach Deutschland: Extrem-Wanderer macht bittere Erfahrung in München

Von: Lucas Sauter Orengo

Der Weg von China bis München ist lang. Noch länger, wenn man ihn zu Fuß geht. Doch genau das hat Christoph Rehage hinter sich - doch jetzt richtet er einen Hilferuf an alle Münchner.

München - Christoph Rehage ist in München angekommen. Und ist damit fast an seinem Ziel: Bad Nenndorf bei Hannover. Der 42-Jährige hat einen langen Weg hinter sich, 2016 hat er seine Reise begonnen, die es in dieser Form wohl noch nie oder nur ganz wenige Male gab. Er ist seitdem, mit Unterbrechungen, zu Fuß von China Richtung Deutschland unterwegs. Der gebürtige Hannoveraner begleitet sein Abenteuer dabei auf seiner eigenen Homepage, jetzt richtete er sich jedoch via Twitter ganz gezielt an Münchnerinnen und Münchner. Der Grund: Sein Begleiter, der von Anfang an dabei war, wurde 600 Kilometer vor Erreichen seines Endziels in Niedersachsen, in Schwabing „entsorgt“.

Christoph Rehage hat einen Hilferuf an alle Münchner geschickt. © Twitter. Christoph Rehage

Hilferuf an Münchner: Mann geht von China bis Schwabing - „Wisst ihr, was ich tun soll?“

Dabei handelt es sich den Beiträgen nach um einen Bollerwagen, den er online als „Handwagen“ oder „Kabutze“ bezeichnet. Jetzt habe er vor wenigen Tagen nahe des Kurfürstenplatzes bei einer Freundin in Schwabing übernachtet, dort habe er im Innenhof seinen Wagen abgestellt.

Doch dann der große Schreck: „Heute war sie dann WEG, und die Hausmeisterei teilte auf Nachfrage nur mit, dass sie sie ‚entsorgt‘ hätten“, so Christoph Rehage auf seinen Beiträgen am Dienstag (18. Juli). Umgehend habe er via Mail versucht, sich bei den Abfallwirtschaftsbetrieben in München zu informieren, bisher ohne Erfolg.

Am Rande der Verzweiflung: Extrem-Reisender erlebt Alptraum in Schwabing

Am Rande der Verzweiflung richtet sich der Reisende dann direkt an alle Münchnerinnen und Münchner: „Wisst Ihr, wie ich sie wiederkriegen kann? Könnt Ihr helfen? Kennt Ihr Leute bei den Abfallwirtschaftsbetrieben? Wisst Ihr, was ich tun soll?“ Dann, einen Tag später, schickt Rehage das nächste Update. „Über das Schicksal der Kabutze gibt es nichts Neues. Sie soll im Wertstoffhof Nymphenburg verschwunden sein. Dort weiß man von nichts.“

Der Hannoveraner vermutet, dass sie in Nymphenburg verschrottet worden sei, sicher sei dies jedoch nicht. Auf den sozialen Netzwerken bedankt er sich für den vielen Zuspruch, den er erhält. Ob der Bollerwagen jedoch jemals wieder auftauchen wird, bleibt ungewiss. Für Rehage gerade deshalb ärgerlich, da er ihm all den Weg über ein treuer Begleiter war.