Frau von Auto überfahren und tödlich verletzt – Polizei rätselt über ihre Identität

Von: Klaus-Maria Mehr

Einsatzwagen an einem Unfallort. In München hat sich am Samstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. © arp

Ein tödlicher Verkehrsunfall erschüttert München: Eine Frau stirbt nach Kollision mit einem Pkw. Ihre Identität ist ein Rätsel.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend, 21. Oktober 2023, in der Münchner Lassallestraße. Ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau war gegen 19 Uhr mit seinem VW stadtauswärts in Richtung Moosach unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat eine bislang unbekannte Frau die Fahrbahn im Bereich des Lerchenauer Sees. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung am Unfallort und anschließender Einlieferung in ein Münchner Krankenhaus, konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Sie erlag später ihren schweren Verletzungen.

Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt jedoch erhebliche Schäden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die weiteren Untersuchungen führt die Münchner Verkehrspolizei durch.

Zeugenaufruf: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität der verstorbenen Frau machen kann, wird gebeten, sich beim Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 in München unter der Telefonnummer 089 6216-3322 zu melden.

Personen-Beschreibung: Wer kennt die Verstorbene

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Sie scheint etwa 80 Jahre alt zu sein, hat graue kurze Haare und eine kräftige Statur. Sie trug einen blau-schwarzen Pullover, eine beigebraune Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen orangefarbenen Schal.

