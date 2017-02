Frauen missbraucht: Horror-Pfleger gesteht Vergewaltigungen

Er soll mehrere Bewohnerinnen eines Altenheims in Planegg missbraucht haben. Nun steht Pfleger Heinz G. vor Gericht.

München - Es ist ein Fall, der die gesamte Branche schwer erschüttert – vor allem aber macht er die Bewohner und Mitarbeiter im Haus der Inneren Mission in Planegg sprachlos. Pflegehilfskraft Heinz G. (59) soll in mindestens vier Fällen Bewohnerinnen des Altenheims missbraucht haben. Am Mittwoch kam es vor dem Münchner Landgericht zum Prozess.

Mit einem Aktendeckel vor dem Gesicht betritt Heinz G. den Saal. Es ist ihm offensichtlich peinlich, für welche Taten er nun zur Rechenschaft gezogen wird. „Es ist zutreffend“, sind seine ersten Worte, nachdem die Staatsanwältin die schockierende Anklageschrift verlesen hatte. Heinz G. gibt zu, sich an drei Frauen mindestens vier Mal vergangen zu haben.

Er sagt: „Ich kann mich der Schuld nicht freisprechen. Ich kann nur sagen, dass ich die Taten bereue und mit allen Konsequenzen dafür geradestehen werde.“ Sieben Jahre lang arbeitete der verheiratete Heinz G. in dem Pflegeheim. „Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch im Umfeld der Kollegen sehr wohlgefühlt“, erzählt er vor Gericht.

Kollegin beobachtete Heinz G.

Auch Einrichtungsleiter Ulrich Spies ahnte nicht, zu was sein Mitarbeiter in der Lage war. Damals sagte er: „Uns ist bei dem Pfleger vorher nichts aufgefallen.“ Aufgeflogen waren die Taten, nachdem Heinz G. von einer Kollegin dabei beobachtet wurde, wie er am 24. Januar 2016 eine 92 Jahre alte Demenzpatientin umarmte, küsste und ihr an die nackte Brust fasste. Der Familienvater und die Innere Mission beendeten die Zusammenarbeit sofort. Heinz G. gestand im Zuge dessen, sich an weiteren Bewohnerinnen vergangen zu haben.

Der härteste Fall: Im August 2015 soll er eine 74 Jahre alte Seniorin auf dem Toilettenstuhl vergewaltigt haben. Zu einem späteren Zeitpunkt, während des Windelwechselns, soll er sie im Intimbereich berührt haben. Erst als die Bewohnerin erklärte, dass sie Schmerzen habe, soll er von ihr abgelassen haben.

Heinz G. stellte sich selbst bei der Polizei in Planegg. Dem 59-Jährigen drohen mehrere Jahre Haft.