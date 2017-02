So werden Sie zum Valentinstagsheld für Ihre Frau

Sie wollen Ihre Partnerin mit etwas ganz Besonderem zum Valentinstag überraschen? Etwas, worüber sie sich wirklich freut? Dann sollten Sie sich diese Schmuck-Auswahl ansehen.

Er steht wieder vor der Tür, der Tag, an dem Frauenherzen höher schlagen und Männer ins Schwitzen geraten: Am 14. Februar ist Valentinstag. Wer keine Lust hat, die ewig gleichen Blumen und Pralinen zu verschenken, für den gibt hier eine Auswahl an Geschenken, mit denen Sie bei Ihrer Liebsten richtig punkten können.

Zeichen der Zuneigung

Manchmal hängt der 14. Februar wie ein Damoklesschwert über Paaren. Dabei sind romantische Momente für Paare Meilensteine in ihrer Beziehung. Oftmals sind diese Augenblicke in Beziehungen - dem Alltag sei es geschuldet - nur sehr spärlich gesät. Mit dem Valentinstag gibt es für Sie also eine Steilvorlage, sich und ihre Partnerin mal wieder in romantische Stimmung zu versetzen.

Auch bei Geschenken sollten Sie nicht hinterm Berg halten, wenn es um Romantik geht. Immerhin erwarten laut einer Umfrage knapp 70 Prozent der Deutschen ein Valentinstagsgeschenk von ihren Liebsten - sowohl Männer als auch Frauen.

Tatsache ist: Laut einer Umfrage des Statistik-Portals Statista schenken sich 52 Prozent der deutschen Paare etwas zum Valentinstag. Schöne Erinnerungen erreichen Sie etwa durch ein romantisches Abendessen zu zweit in einem charmanten Restaurant. Auch eine Überraschung in Form eines Kurztrips wird Ihre Partnerin in Verzückung versetzen.

Blumen und Pralinen sind schnell gekauft, zeugen allerdings nicht gerade von Einfallsreichtum. Wenn die Blumen für Ihre Angebetete dann auch noch von der Tankstelle sind, wird der Valentinstag wohl eher ein Meilenstein der etwas anderen Art für Sie werden. Auch ein Teddy oder "etwas Praktisches", etwa ein Stabmixer, wird sie nicht in romantische Höhenflüge manövrieren.

Das schönste Geschenk machen Sie Ihrer Liebsten aber damit: Schenken Sie Ihr die Aufmerksamkeit und Zuneigung, die sie verdient.

Die perfekten Geschenkideen für unzertrennliche Herzen finden Sie hier.

Frauen lieben kleine Aufmerksamkeiten

Besondere Augenblicke zu zweit lassen sich natürlich nicht kaufen - sie werden von beiden Partnern erlebt und durch ein gemeinsames Gefühl der Zuneigung wahrgenommen. Diese gemeinsamen Momente können allerdings durch kleine Aufmerksamkeiten untermalt werden. Schenken Sie etwas, das wirklich von Herzen kommt.

+ Schöne Stunden zu zweit - das ist das Wichtigste am Valentinstag. © Thomas Sabo

So geht etwa von schönem Schmuck seit jeher eine geheimnisvolle Faszination aus. Diese Faszination werden Sie mit dem richtigen Geschenk auch bei Ihrer Partnerin hervorrufen und so ein paar schöne Stunden zusammen verbringen.

Das Symbol der Liebe zum Tag der Liebenden

Das Symbol der Liebe ist das Herz - schenken Sie Ihrer Angebeteten Schmuck zum Verlieben. Die Valentinstags-Kollektion von Thomas Sabo ist genau darauf ausgelegt: Vielfältige Herzmotive halten zum Tag der Liebe für jeden Geschmack etwas bereit. Liebevoll verpackt können Männer ihren Herzdamen damit die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie verdienen.

Und so können sich Damen bei ihren Herzbuben bedanken

Auch auf Männer warten im Shop von Thomas Sabo elegante Accessoires. Einen schönen Grund, sich bei ihrem Liebsten zu bedanken, haben die Damen ja jetzt, richtig?