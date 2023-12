Vierfache Mutter aus „narzisstischer Wut“ ermordet: Polizei nimmt Ehemann nach 24 Jahren fest

Von: Julian Limmer

Seher Ö. wurde vor fast 24 Jahren in ihrer Wohnung ermordet. Die Polizei hat nun ihren Ex-Mann festgenommen. © Archiv

Die vierfache Mutter Seher Ö. wurde vor knapp 24 Jahren erhängt in ihrer Wohnung gefunden. Doch es war nicht Suizid, sondern Mord. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Am Tag, an dem Seher Ö. sterben musste, waren ihre vier kleinen Töchter gerade außer Haus. Sie verbrachten das Wochenende beim Vater, dem Noch-Ehemann der 28-jährigen Türkin. Als dieser die Mädchen am Sonntag, dem 20. Februar 2000, zurück zu ihrer Mutter bringen wollte, war diese tot. Sie hing am Türknauf eines Kleiderschranks ihrer Wohnung im Hasenbergl, wo die Türkin mit ihren Kindern lebte. Selbstmord? Nein! Schnell war klar: Es war Mord. Die Obduktion zeigte: Die 28-Jährige wurde erdrosselt. Ihr Mörder wurde jedoch nie gefasst!

Cold Case: Polizei verhaftet Tatverdächtigen in München

Jetzt – fast 24 Jahre später – ist der Polizei aber der Durchbruch in dem Fall gelungen. Die Ermittler haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Es ist der damalige Ehemann der Ermordeten – Hayati Ö. (56). Ein Bekannter der Familie brachte jetzt den entscheidenden Hinweis: Der Täter habe ihm bereits damals den Mord an Seher Ö. anvertraut. Damit ging der Zeuge nun zur Polizei. Nach den vielen Jahren habe ihn das Gewissen geplagt. „Er hat sich endlich getraut, das Richtige zu tun“, sagt Staatsanwältin Anne Leiding.

Bereits kurz nach dem Mord war der damals 32-jährige Ehemann von Seher Ö. ins Visier der Ermittler geraten. Er verbrachte sogar vier Wochen in Untersuchungshaft. Kam aber wieder frei – mangels Beweisen. Bereits lange vor dem mutmaßlichen Mord soll er seine Frau geschlagen haben, immer wieder. Seher Ö. war erst 15 Jahre alt, als sie mit Hayati Ö. (einem ihrer Cousins) zwangsverheiratet wurde. Sie musste aus West-Anatolien nach München umziehen. Sie bekam vier Töchter. Doch ihr Mann misshandelte sie weiter.

Der mutmaßliche Mörder: Hayati Ö © Polizei

Irgendwann war es ihr zu viel geworden: Sie floh ins Frauenhaus. Die mutige Türkin legte ihr Kopftuch ab, lernte deutsch, fand einen Job. Irgendwann zog sie mit ihren kleinen Kindern in eine eigene Wohnung im Hasenbergl. Ein Jahr vor ihrem Tod reichte sie die Scheidung ein – dann verliebte sie sich. Es sollte ein neuer Lebens-Beginn werden – mit einem neuen Mann.

Mord aus Eifersucht? Frau hatte ihren Ehemann verlassen und sich neu verliebt

Genau das aber soll ihr Ehemann nicht verkraftet haben: „Er konnte nicht akzeptieren, dass seine Noch-Ehefrau eine neue Beziehung führte“, sagt Anne Leiding. Das sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft der Auslöser gewesen. Er habe sie aus „narzisstischer Wut“ kaltblütig ermordet. Hayati Ö. habe – so der Vorwurf – seine Vorstellung über das Lebensrecht seiner Noch-Frau gestellt. Der Tatverdächtige sitzt nun erneut in Untersuchungshaft. Er streitet den Mord weiterhin ab. Allerdings war am Tatort bereits auch seine DNA gefunden worden – an einer Stelle, die für die Tathandlung relevant gewesen sei, sagt Stephan Beer vom Kriminalkommissariat. Das erhärtet den Verdacht.

Wie genau die Tat ablief und ob noch weitere Personen daran beteiligt waren oder davon gewusst haben, bleibt unklar. „Wir ermitteln mit Hochdruck“, sagt Staatsanwältin Anne Leiding.

Klar ist: Hayati Ö. geriet nach der mutmaßlichen Tat weiter auf die schiefe Bahn. Wegen Betäubungsmittel-Delikten saß er bereits längere Zeit hinter Gittern. Der Türke blieb nach dem Mord aber in München, arbeitete zuletzt als Lagerist. Nun könnte er für sehr lange in den Knast gehen. „Mord verjährt nicht“, sagt Anne Leiding. Vielleicht wird Sehers sinnloser Tod nun gesühnt. Nach all den Jahren.

