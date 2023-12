Gegen Eis und Schnee: Super-Schneeschleuder soll Schienennetz freiräumen

Von: Lisa Metzger

Auch Tage nach dem heftigen Wintereinbruch geht auf Münchens Schienennetz fast immer noch nichts. Dabei gibt die Deutsche Bahn ihr bestes, um die Schienen von Eis zu befreien – das zeigen sie in einem Video.

München – Geht nichts? Gibts nicht. Diesem Motto würde die Deutsche Bahn (DB) nur zu gern nachkommen. Doch die Realität sieht vielerorts in München gerade anders aus: Eis und Schnee haben in den vergangenen Tagen das Streckennetz der DB unter sich begraben. Nur mühsam gelingt dem Unternehmen das Freilegen der Schienenabschnitte und die Wiederaufnahme des Betriebs. Auch am Mittwoch, 6. Dezember, fährt ein Großteil der Tramlinien- und S-Bahnverbindungen noch aus.

Nur 13 Fahrzeuge für starken Schneefall in Bayern

„In Bayern schieben derzeit 20 bahneigene Räumfahrzeuge Schnee von den Gleisen“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Was wo zum Einsatz kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, etwa von der Schneemenge, dem Zustand der Oberleitungen und der Befahrbarkeit der Strecke.“

Für Bayern gebe es lediglich nur 13 Fahrzeuge, die in der Lage sind bei großen Schneemassen, die Gleise freizuräumen. Daher habe das Unternehmen auch aus anderen Regionen Deutschlands auf Schneeräumfahrzeuge zurückgegriffen, teilte der Bahnsprecher mit. So geschehen auch in Planegg bei München.

DB-Video zeigt spektakuläre Schnee-Räumung der Gleise

Auf der sozialen Plattform TikTok hat die Deutsche Bahn ein Video hochgeladen, das eine Hochleistungs-Schneeschleuder aus Fulda zeigt, die eine riesige Menge an Schnee von den Gleisen in die Luft wirbelt. „Das Video entstand an der Station Planegg“, bestätigt der DB-Sprecher, auf der Strecke der S6.

Die Reaktionen der Nutzer zum Video fallen eher spöttisch und hämisch aus: Der TikTok-Nutzer Hafti Abi kommentiert unter anderem: „Sehr sinnvoll den Schnee hinter sich wieder auf die Gleise zu legen“ und Fabi frägt: „Wie kann die Deutsche Bahn eigentlich Anfang Dezember vom Winter überrascht werden?“ Der Kommentar vom TikTok-Nutzer Flo „Schon vergessen. ‚Wir fahren immer‘“ zielt auf den historischen Werbespot der DB aus den 70er-Jahren ab, der am ersten Dezemberwochenende durch die sozialen Netzwerke wanderte.

Derzeit noch kein Betrieb auf der S6

Die TikTok-Nutzerin Frau Psycho hingegen sieht ein ganz anderes Problem bei dieser Räumungsarbeit: „Wie erklärt ihr dem Passanten, der da läuft, dass er plötzlich ein Schneemann ist?“

Ob die Aktion sich gelohnt hat, wird sich zeigen. Derzeit fährt jedenfalls immer noch keine S6 nach Planegg. Die Räumungsarbeiten des Streckennetzes der Deutschen Bahn dauern auch am Mittwoch, 6. Dezember, an.

