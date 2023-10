Autozug an Bahnhof in München entgleist – Polizei hat schlimmen Verdacht

Von: Lisa Metzger

In München ist ein mit Neuwagen beladener Waggon an einem Güterbahnhof entgleist. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung nicht aus.

München – In den späten Stunden des Freitagabends (13. Oktober) ist am Güterbahnhof München-Freimann ein Zug während einem Rangiermanöver entgleist. Das sagte die Polizei in einer Pressemitteilung am Samstag. Der Sachschaden wird mindestens auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Beladen war der entgleiste Waggon mit hochwertigen Neuwagen. Nun ermittelt die Polizei – der Verdacht auf Fremdeinwirkung steht im Raum.

Nach ersten Informationen ist der geschlossene Automobiltransportwaggon während eines Rangiermanövers gegen 23.45 Uhr beim Überfahren einer handgesteuerten Weiche entgleist. Erst nach 110 Metern stellte sich der entgleiste Waggon quer und kam dadurch zum Stillstand. Dabei wurde die Oberleitung abgerissen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Immer wieder kommt es zu Zugunfällen. In der nordrhein-westfälischen Stadt Geseke kam bei einer Zugentgleisung vor Kurzem ein Mensch ums Leben. Vor wenigen Tagen schockierte ein entgleister Tankzug in Germering die Menschen eines nahegelegenen Wohngebiets.

Weiche nicht ganz umgestellt: Verdacht auf Fremdeinwirkung

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Teil der Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei ist der Grund für die Entgleisung mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zweigleisiger Lauf an der betreffenden Weiche. Heißt, die Weichenzunge wurde nicht in Endstellung gebracht. Da es sich um eine handgesteuerte Weiche handelt, konnten die Beamten vor Ort nicht zweifelsfrei ausschließen, dass betriebsfremde Personen durch ihren Eingriff die Entgleisung auslösten. Die Polizei ermittelt in dieser Richtung wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Am Freitagabend (13. Oktober) ist ein Güterzug in München entgleist. Beladen war er mit Neuwagen. Der Sachschaden ist sehr hoch. © Bundespolizei/Canva Collage

Allein der Schaden am Gleisoberbau beträgt etwa 100.000 Euro – diese Schätzung äußerte ein Bahnmitarbeiter gegenüber der Deutschen Presseagentur. Wie hoch die Schadenssumme insgesamt sei, ist noch unklar.

