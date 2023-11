Frontalcrash in München: Mann (61) kracht mit VW Golf in Bahnunterführung

Von: Elisa Buhrke

Ein 61-Jähriger ist in Berg am Laim (München) mit seinem VW in eine Bahnunterführung gekracht. © Berufsfeuerwehr München

Ein 61-Jähriger hat in München die Kontrolle über seinen VW Golf verloren und ist in eine Bahnunterführung gekracht. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

München – Ein 61-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch, 1. November, die Kontrolle über seinen VW Golf verloren und ist frontal in das Portal einer Bahnunterführung gekracht. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Baumkirchner Straße und Truderinger Straße in Berg am Laim.

München: Mann kracht mit VW Golf in Bahnunterführung

Nach Angaben der Feuerwehr München geriet der Fahrer ins Schleudern und touchierte dabei einen Beleuchtungsmasten. Final gestoppt wurde er erst durch das Portal der Bahnunterführung. Trotz des heftigen Aufpralls war der Mann nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sofort medizinisch versorgt werden. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, sicherte den Brandschutz und leuchtete die Unfallstelle aus. Ein Mitarbeiter des Baureferates, Abteilung Straßenbeleuchtung, wurde aufgrund des beschädigten Laternenmastes zur Einsatzstelle gerufen. Am VW Golf entstand ein Totalschaden. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

