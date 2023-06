Für Senioren und Vereine: Stadt München soll Laimer Schlössl kaufen - „Ungenutztes Juwel“

Von: Sascha Karowski

Das Laimer Schlössl ist ein historisches Jagdschloss. Die Stadt soll es für kulturelle Zwecke erwerben. © Reinhard Kurzendörfer

Die Stadt soll das historische Laimer Schlössl kaufen. Das fordern Grüne und SPD. Vorstellbar wäre, dort eine Außenstelle des KVR unterzubringen.

München - Eine Außenstelle des Kreisverwaltungsreferats, ein Alten- und Servicezentrum und Räume für Vereine: Das alles soll im Laimer Schlössl Platz finden. Grüne und SPD beantragen daher, dass die Stadt das 300 Jahre alte Gebäude an der Agnes-Bernauer-Straße sichern und für die Öffentlichkeit zugänglich machen soll.

Stadt München soll Laimer Schlössl kaufen: Besitzer wollte ursprünglich Wohnungen errichten

Der denkmalgeschützte ehemalige Jagdsitz ist in Privatbesitz, und eigentlich wollte der Eigentümer in dem historischen Gebäude Wohnungen errichten. Ein Bauantrag dazu ist von der Stadt bereits genehmigt worden. Der Besitzer hatte bislang an diesem Plan festgehalten, zeigte sich zuletzt dann aber doch gesprächsbereit.

„Das Laimer Schlössl ist ein ungenutztes Juwel“, sagt SPD-Vize Kathrin Abele. „Es bietet für uns eine einmalige Chance. Hier könnten sowohl ein Alten- und Servicezentrum wie auch eine Außenstelle des Kreisverwaltungsreferats und Räume für Vereine Platz finden. Genau diese Nutzungen wollen wir an zentraler Stelle im Viertel haben.“

Stadt München soll Laimer Schlössl kaufen: Das Gebäude war einst als Jagdsitz genutzt worden

Das Grundstück des Laimer Schlössls gehörte 1433 zunächst der Gemahlin des späteren Herzogs Albrecht III., Agnes Bernauer. 1713 nutzte Max Emanuel das Areal als Jagdsitz. 1792 ließ Kurfürst Karl Theodor eine Steingut-und-Porzellan-Fabrik errichten und schenkte das Anwesen 1793 seiner Geliebten Elisabeth Schenk zu Castell. 1908 erwarb Professor Theodor Fischer das Schlössl und ließ es restaurieren. 1950 wird dort eine schlesische Kunst- und Musikhalle, die GerhartHauptmann-Halle, eröffnet. Die Familie Leuthenmayr richtete dort 1952 ein Antiquitätengeschäft ein. Später betrieb Karl Leuthenmayr einen Fachhandel für Dekorateure. 2018 verkauften die Gebrüder Leuthenmayr das Schlössl an den heutigen Besitzer.