Fußball gegen Basketball: Wer sind die besten Bayern am Ball?

Premiere bei den Paulaner Fanträumen: FCB-Stars und Fans laufen gemeinsam beim Fantraum „Fußball vs. Basketball“ auf und entscheiden den Wettbewerb um „die besten Bayern am Ball“.

Die Frage ist (fast) so alt wie der Mannschaftssport: Wer sind die besseren Ballkünstler – die Rekordmeister der FCB-Fußballabteilung oder die Riesen des FC Bayern Basketball? Bei „Fußball vs. Basketball“ geht es um mehr als einen Sieg – es geht um die Ehre!

Paulaner Fanträume: Profis und Fans in einem Team

Jetzt wird diese Frage entschieden! In drei spannenden Disziplinen kämpfen Fußballer und Basketballer um den Titel – in einem Team mit ihren Fans. Denn gemeinsam mit ihren Stars kämpfen die Fans in einer Mannschaft um den Sieg – gegen Fans und Profis der jeweils anderen Sportart.

Jetzt bewerben und mit den Profis in einem Team spielen

Angeführt werden die beiden Mannschaften von zwei Legenden des FC Bayern München: Steffen Hamann ist der Team-Kapitän der Basketballer, Hassan Salihamidžić will die Fußballer bei diesem Paulaner Fantraum zum Sieg führen. Und der FCB Botschafter freut sich auf dieses Duell: „Ich bin überzeugt, der Steffen stellt eine super Truppe auf. Aber wir sind die Fußballer des FC Bayern München und haben die besten Fans der Welt. Wir holen uns das Ding und fertig!“

Auch FCB Basketball-Nationalspieler Danilo Barthel freut sich „schon sehr auf diesen Wettkampf gegen die Fußballer. Ich habe allerhöchsten Respekt vor den Kollegen und ich weiß, dass einige sogar auf dem Court richtig was können. Aber den Titel der besten Bayern am Ball wollen WIR uns holen, und zwar mit unseren Fans.“

Naturgemäß sehen das die Fußballer etwas anders, so Mats Hummels: „Natürlich haben wir großen Respekt vor unseren Basketballern. Aber wir sind ganz sicher, dass wir ‚die besten Bayern am Ball’ sind. Besonders gemeinsam mit unseren Fans. Also bewerbt euch und helft uns‚ Fußball gegen Basketball’ für uns zu entscheiden!“

Du willst mit deinen Stars auf dem Fußballfeld und dem Basketballcourt zeigen wer die „Besten Bayern am Ball“ sind. Mit Paulaner, tz.de und merkur.de kannst du den Sprung ins Team schaffen! Hier geht's zur Anmeldung.