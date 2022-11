„Wirklich jämmerlich“: Münchner von DFB-Team enttäuscht – Reiter erinnert an denkwürdige Allianz-Arena-Posse

Von: Nina Bautz, Uli Kellner, Klaus Vick

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Dass der DFB vor der FIFA eingeknickt ist und Manuel Neuer die Armbinde bei der WM doch nicht trägt, hat bei vielen Menschen Ärger ausgelöst - auch in München.

München - Am Mittwoch startet die DFB-Elf mit ihrem ersten Spiel in die WM 2022. Der Streit um die „One Love“-Armbinde aber überschattet den deutschen Auftakt. Mit Folgen: Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller vom FC Bayern beispielsweise merkte an, sie werde die WM nun nicht verfolgen. Sie hätte sich eine „konsequentere Haltung der Fußball-Nationalmannschaften“ gewünscht. Zudem gab die Supermarkt-Kette Rewe bekannt, die Zusammenarbeit mit dem DFB zu beenden. Auch in München sind viele enttäuscht. Wir haben bei Persönlichkeiten nachgefragt, was sie über den Eklat denken.

„Finde das beschämend“: Robert Reisinger - Präsident des TSV 1860 München

1860-Boss Robert Reisinger.

Ich finde es beschämend, dass der DFB in der Causa Armbinde vor der FIFA eingeknickt ist. Bei Spielen der 3. Liga werden beispielsweise die unterschiedlichsten Banner auf Veranlassung des DFB vorgezeigt und herumgetragen, aber wenn die Botschaft da gezeigt werden soll, wo sie auch gelesen werden sollte – dann fehlt es beim DFB an der notwendigen Courage.

„Kommt mir bekannt vor“: Dieter Reiter (SPD) - Oberbürgermeister

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Leider überrascht mich diese Entscheidung der FIFA in keiner Weise. Ähnliches habe ich bereits anlässlich des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn in München erleben müssen, als es darum ging, die Allianz Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten. Schade, dass die europäischen Verbände hier nicht gemeinsam ein Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Gleichberechtigung gesetzt haben.

Die WM-Wut der Münchner: Weitere Stimmen über den Armbinden-Skandal

„Ich hoffe auf Protest“: Christoph Hertzsch - Vorstandsmitglied beim schwulen Fußballverein Streetboys München

Unter diesen Umständen kann ich nicht jubeln, falls Deutschland Weltmeister wird. Der einzig positive Nebeneffekt ist, dass es jetzt noch mehr Protestaktionen gibt. Wahrscheinlich werde ich das Spiel heute dennoch gucken – weil ich hoffe, dass einige Spieler ihren Protest anders zeigen, sei es durch Regenbogenschnürsenkel oder einen speziellen Torjubel.

„Geht nach hinten los“: Hans-Georg Stocker - Backstage-Chef

Wir müssen uns viel Kritik anhören, weil wir Public Viewing machen. Aber wir sagen nach der Aktion mit der Armbinde: Jetzt erst recht! Kritisch hinschauen ist besser als wegschauen. Wir spenden unter anderem 20 Prozent unseres Umsatzes an den geplanten Hilfsfonds für Katars Sklavenarbeiter. Wir dürfen uns den Fußball nicht kaputtmachen lassen. Spätestens jetzt zeigt sich, wie verlogen und verabscheuungswürdig die FIFA ist. Aber das wird nach hinten losgehen…

„Notfalls sollte man nicht auflaufen“: Katrin Habenschaden (Grüne) - Bürgermeisterin

Katrin Habenschaden, Zweite Bürgermeisterin von München auf der diesjährigen Wiesn.

Wenn dem DFB die Menschenrechte wirklich so wichtig wären, dann hätte man sich dem Druck der FIFA nicht gebeugt, sondern gesagt: Wir laufen auf, wie wir es für richtig halten – oder wir laufen gar nicht auf. Dass der DFB schon wegen einer angedrohten Gelben Karte die eigenen Überzeugungen über Bord wirft, ist wirklich jämmerlich. Vor allem wenn man gleichzeitig den Mut der iranischen Mannschaft sieht.

WM 2022: Armbinden-Skandal löst Unverständnis bei vielen Münchnern aus

„Verfolge WM nicht“: Verena Bentele - Sportlerin und Präsidentin des Sozialverbandes VdK

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK.

Ich bin völlig fassungslos, dass sich Herr Infantino angeblich so tolerant fühlt – und gleich darauf dieses Verbot kommt. Das zeigt, wie unglaubwürdig seine Aussagen sind. Dennoch muss man das Thema differenziert betrachten: Deutschland macht schon seit Jahren Geschäfte mit Katar – und jetzt heißt es: Der Sport soll es richten. Diese WM werde ich nicht verfolgen.

„Die Situation is absurd“: Sandro M. - Vorstandsmitglied des schwulen FC-Bayern-Fanclubs Queerpass Bayern

Dass die Verbände so schnell klein beigeben, hat mich überrascht. Ich und einige andere aus unserem Fanclub werden die WM nicht ansehen. Es ist absurd: Die iranischen Spieler müssen sich jetzt vor schlimmen Repressalien fürchten, und bei uns kuschen sie gleich beim kleinsten Gegenwind. Das Thema wird uns Bayern-Fans noch begleiten: Bald steht ja die Verlängerung des Vertrags mit Qatar Airways an.

„Feige und armselig“: Manuel Pretzl - CSU-Fraktionsvorsitzender

CSU-Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl.

Es ist peinlich und feige, dass Deutschland vor der Fifa einknickt. Ich hätte mir gewünscht, dass der DFB sagt: Jetzt setzen wir ein Zeichen für Toleranz – auch, wenn es vielleicht Ärger gibt. An vielen Orten der Welt riskieren mutige Menschen ihr Leben, um für ihre Freiheit zu kämpfen, etwa im Iran. Wie armselig muss es ihnen erscheinen, wenn gut geschützte Fußballer sich nicht mal trauen, eine bunte Armbinde zu tragen. (NBA, KV, ULK)