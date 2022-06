„Gerecht geht anders“: G7-Kritiker rufen zu Großdemonstration in München auf

Von: Theresa Kuchler

Wie bereits 2015 rufen auch in diesem Jahr G7-Kritiker zu einer Großdemonstration in München auf. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Bevor der G7-Gipfel in Elmau beginnt, wird es noch einmal in München laut: Ein Bündnis aus G7-Kritikern erwartet am Samstag tausende Demonstrierende auf der Theresienwiese.

München/Elmau – Es sind nur noch wenige Tage, bis sich die Regierungschefs der sieben größten Industrienationen am Verhandlungstisch in Schloss Elmau gegenübersitzen. Getreu dem Leitsatz „Fortschritt für eine gerechte Welt“ wollen die Politiker beim G7-Gipfel in Elmau über globale Themen wie den Ukraine-Krieg oder die Energiekrise beraten. Kritikern des Polit-Treffens geht das alles nicht weit genug: Sie fordern Handeln statt Reden.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: G7-Kritiker planen große Demo in München

Mehr als 15 Organisationen haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen, das seit geraumer Zeit eine große G7-Demonstration in München plant. So werden am Vortag des Gipfeltreffens, am kommenden Samstag (25. Juni), tausende Protestierende auf der Theresienwiese erwartet. Die Kundgebung hat vier Schwerpunkte: den Ausstieg aus fossilen Energien, Erhalt von Tier- und Pflanzenvielfalt, die soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten und die Bekämpfung des Hungers.

Unter dem Motto „Gerecht geht anders“ machten die Veranstalter bei einer Pressekonferenz noch einmal deutlich: Die G7-Staaten sollen handeln. Sie müssen die Klimakrise und das Artensterben stoppen und konsequent gegen Hunger, Armut und Ungleichheit in der Welt aktiv werden, erklärte das Bündnis am Montag (20. Juni) in München. Außerdem müsse als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle beendet werden.

G7-Gipfel-Kritiker kommen aus vielen verschiedenen Lagern

„Wir erwarten, dass es eine friedliche, eine bunte und eine schöne Demonstration wird“, sagte Uwe Hiksch. Er hat die Kundgebung angemeldet und ist Mitglied im Bundesvorstand der Naturfreunde. Zu dem G7-Demo-Bündnis gehören unter anderem noch der auf Online-Kampagnen spezialisierte Verband Campact, Greenpeace, Misereor und Brot für die Welt.

Der Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt soll von einer Auftakt- und Abschlusskundgebung umrahmt werden. Nach Stand vom Montag sind 22 kurze Reden sowie Live-Musikauftritte geplant. Die Kundgebung reiht sich in die zahlreichen Protestaktionen rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau, der vom 26. bis 28. Juni 2022 stattfindet. (kuc/dpa)