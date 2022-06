Heute droht Chaos in München! Große Demo vor G7-Gipfel – mindestens 20.000 Teilnehmer erwartet

Von: Patrick Huljina, Michelle Brey

Ein Bild von der G7-Demo in München im Jahr 2015. Damals nahmen rund 35.000 Menschen teil. © IMAGO/epd

Wegen des G7-Gipfels in Elmau wird in München am Samstag eine große Demonstration stattfinden. Die Polizei erwartet Tausende Demonstranten. Das ist geplant.

G7-Gipfel 2022 : Am Samstag (25. Juni) ist eine große Demo in München geplant.

: Am Samstag (25. Juni) ist eine große Demo in München geplant. Zeitplan und Route: Der Auftakt ist für 12 Uhr auf der Theresienwiese anberaumt.

Dieser News-Ticker zur großen G7-Demo in München wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. Juni, 8.30 Uhr: Einen Tag vor dem Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau wollen Tausende Menschen bei einer großen Demonstration in München auf die Straße gehen. Insgesamt 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF haben dazu aufgerufen.

Die Polizei erwartet ab 12 Uhr mindestens 20.000 Teilnehmer – bei schönem Wetter auch deutlich mehr. Zudem rechnen die Einsatzkräfte mit einem schwarzen Block, der für Zwischenfälle sorgen könnte. Rund 3000 Polizisten sollen für einen friedlichen Ablauf sorgen.

G7-Gipfel 2022: Große Demo in München am Samstag

Erstmeldung vom 24. Juni: München - Seit Wochen stehen im Raum Garmisch-Partenkirchen Zäune, Parkplätze sind abgesperrt, Hubschrauber kreisen, die Gegend ist voll Polizei. Der G7-Gipfel in Elmau erfordert massive Sicherheitsmaßnahmen. Vom 26. bis 28. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer. Bereits am Samstag (25. Juni) bekommt auch München das Gipfel-Treffen zu spüren.

Am Tag vor dem Treffen um Bundeskanzler Olaf Scholz, Emmanuel Macron (Frankreich) und Co. will eine große Demo in München auf sich aufmerksam machen. 15 Organisationen, darunter beispielsweise Greenpeace und WWF, wollen gegen Hunger und Armut sowie für einen besseren Klima- und Artenschutz demonstrieren. Die Kritik der Veranstalter an den G7-Staaten: Sie trügen Verantwortung dafür, „dass sich die weltweiten sozialen und ökologischen Krisen immer dramatischer zuspitzen“.

Zeitplan und Route: So läuft die große G7-Demo am Samstag in München

Der Auftakt der Münchner Demonstration ist für 12 Uhr anberaumt. Startpunkt ist laut Website der Veranstalter die südliche Theresienwiese. Um 13 Uhr soll die Demonstration durch die Münchner Innenstadt beginnen. Folgende Demo-Route gaben die Initiatoren im Vorfeld hierfür an: Theresienwiese, Poccistraße, Lindwurmstraße, Herzog-Heinrich-Straße, Kaiser-Ludwig-Platz, Herzog-Heinrich-Straße, Paul-Heyse-Straße, Schwanthalerstraße, Sonnenstraße, Sendlinger-Tor-Platz, Lindwurmstraße, Poccistraße, Theresienwiese.

Gegen 14.30 Uhr wollen die Teilnehmer der Demo wieder an die Theresienwiese zurückkehren. Um 16 Uhr soll die Kundgebung beendet sein.

G7-Gipfel in Elmau mit Folgen für München: Große Demo geplant - Teilnehmerzahl und Warnung vor Staus

Nach Einschätzung der Polizei könnte bei der großen Demonstration gegen den G7-Gipfel am Samstag bei gutem Wetter mehr als die angemeldeten 20.000 Teilnehmer kommen. Münchens Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski rechnet dabei unter anderem mit einem schwarzen Block. Das sagte er bei der Vorstellung des polizeilichen Einsatzkonzepts am Donnerstag (23. Juni).

Beim schwarzen Block prognostizierte er eine Stärke bis hin zu einer hohen dreistelligen Personenzahl. Die Mobilisierung sei aber nicht so stark wie beim G7-Gipfel vor sieben Jahren. Damals waren insgesamt rund 35.000 Teilnehmer zur zentralen Demonstration in München gekommen. Die Mobilisierung 2022 laufe vorwiegend deutschlandweit. Die internationale Mobilisierung könne auch durch den anschließenden Nato-Gipfel in Madrid beeinflusst sein und weniger stark ausfallen als 2015, sagte Dibowski. Rund 3.000 Polizisten sollen für einen friedlichen Ablauf der Demo sorgen. Insgesamt sind rund 18.000 Beamte rund um den G7-Gipfel im Einsatz.

Bei der Anreise der G7-Teilnehmer sowie während der Demo in München am Samstag sei mit Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Demonstranten rief der Polizeivizepräsident dazu auf, ihren Protest friedlich vorzutragen. Es gebe Raum für „kreative und friedliche Demonstrationsformen“. Er machte deutlich: „Störungen durch Gewalt, Sachbeschädigungen und anderen Rechtsverstöße wird die Münchner Polizei nicht tolerieren.“ Legitimer Protest ende dort, wo strafbare Verhalten beginne, so Dibowski.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch (22. Juni) war im Vorfeld des G7-Gipfels in München ein Brandanschlag auf acht Polizeiwagen verübt worden. Die Wagen gehörten zu Einsatzkräften, die für den am Sonntag beginnenden Gipfel auf Schloss Elmau in München in einem Hotel untergebracht sind. Das Aktionsbündnis „Stop G7 Elmau“ distanzierte sich von dem Brandanschlag. Man habe damit nichts zu tun, hieß es in einer Mitteilung. (mbr mit dpa)