Große G7-Demo in München geplant: Zahlreiche Organisationen mobilisieren

Von: Lukas Schierlinger

Ein Bild von der G7-Demo in München im Jahr 2015. Auch bei der Veranstaltung im Jahr 2022 werden wieder zahlreiche Teilnehmer erwartet. © IMAGO / epd

Die Veranstalter wollen ein Signal senden, bevor die Welt auf Schloss Elmau blickt. Alle Infos zur geplanten G7-Demo in München.

München - Rund 15 Organisationen demonstrieren einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels in Oberbayern für einen besseren Klima- und Artenschutz und gegen Hunger und Armut. Das Bündnis fordere von den Staats- und Regierungschefs „Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu ziehen und die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle zu beenden“, teilten die Verantwortlichen bereits Mitte Mai mit.

Am 25. Juni wollen die Teilnehmer auf der Theresienwiese in München aufmarschieren, der Auftakt ist für 12 Uhr anberaumt.

Große G7-Demo in München: Veranstalter machen mobil

Zwischen dem 26. und 28. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer auf Schloss Elmau. Auf dem G7-Gipfel sollen Positionen zu globalen und politischen Themen ausgetauscht und abgestimmt werden. Neben Deutschland nehmen Frankreich, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich, Kanada und die USA teil. In diesem Jahr ist Deutschland nach sieben Jahren turnusgemäß mit der Präsidentschaft an der Reihe - und daher Gastgeber der Zusammenkunft. „Wir werden unsere G7-Präsidentschaft nutzen, damit dieser Staaten-Kreis zum Vorreiter wird. Zum Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt“, blickte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) voraus.

Traditionell ist der Gipfel umstritten. Die G7-Staaten trügen Verantwortung dafür, dass die Klimakatastrophe und das Artensterben sich dramatisch zuspitzten, betonten die Organisatoren der Münchner Demo.

München wird Schauplatz von großer G7-Demo

Zu den Unterstützern zählen unter anderem Attac, der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (NABU), die Welthungerhilfe und WWF Deutschland. Zur Großdemonstration auf der Theresienwiese würden viele tausend Menschen aus Deutschland und Europa erwartet, hieß es. München liegt etwa 100 Kilometer von Schloss Elmau entfernt.

Auch der letzte G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft (2015) hatte in dem Luxushotel stattgefunden. Direkt vor Ort rechnet die Polizei ebenfalls mit zahlreichen Protestaktionen. „Wir leben im letzten Jahrzehnt, in dem wir die schlimmsten Folgen dieser Katastrophen noch abwenden können“, ließen die Organisatoren der Münchner Demo verlauten. Der Ausstieg aus den fossilen Energien sei zudem ein „entscheidender Schritt für den Frieden“, hieß es im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine.

G7-Demo auf der Theresienwiese: Großeinsatz der Polizei steht bevor

Die Theresienwiese, auf der ab dem 17. September auch das Oktoberfest 2022 stattfinden soll, war während der Corona-Pandemie Schauplatz zahlreicher Demonstrationen. Für das Rahmenprogramm der G7-Kritiker am 25. Juni sind fernab des Beginns (12 Uhr) noch keine weiteren Details festgelegt. „Alles Weitere wie Demoroute und Bühnenprogramm werden hier regelmäßig aktualisiert“, hieß es noch Mitte Mai auf der offiziellen Homepage zur Veranstaltung.

Die Demonstration begleiten wird ein großes Aufgebot der Polizei München. Rund um den Versammlungsort kann es zudem zu Verkehrsbehinderungen und sonstigen Beeinträchtigungen kommen. Sollten davon auch der öffentliche Nahverkehr betroffen sein, wird die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) tagesaktuell informieren.