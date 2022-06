Kurz vor G7-Gipfel: Armee-Helikopter kreisen über München - Wirbel um geplante Demonstration

Am Himmel über München sind immer wieder Helikopter der Armee zu sehen. Vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau organisieren sich die Demonstranten. Der News-Ticker.

Armee- Helikopter über München : In den Tagen vor Beginn des G7-Gipfels werden die Bewohner der Landeshauptstadt immer wieder durch Fluglärm aufgeschreckt.

über : In den Tagen vor Beginn des G7-Gipfels werden die Bewohner der Landeshauptstadt immer wieder durch Fluglärm aufgeschreckt. Zoff um Demo nahe Schloss Elmau : Ein Aktivistensprecher kritisiert die geplante Vorgehensweise.

nahe Schloss : Ein Aktivistensprecher kritisiert die geplante Vorgehensweise. Dieser News-Ticker zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau wird laufend aktualisiert.

Update 24. Juni, 13.05 Uhr: Die Kritiker des G7-Gipfels auf Schloss Elmau haben auf einer Wiese an der Loisach in Garmisch-Partenkirchen mit dem Aufbau ihres Protestcamps begonnen. Rund 750 Menschen können hier an den Gipfeltagen kampieren, notfalls auch mehr, wie der Anmelder des Camps, York Runte, am Freitag sagte. Rund 30 Aktivisten waren am Vormittag mit dem Aufbau beschäftigt, an den Zugängen zum Zeltlager standen Dutzende Polizeibeamte.

Zoff um Demo nahe Schloss Elmau: „Hat mit Versammlungsrecht nichts zu tun“

Die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniere gut, sagte Runte. Noch unklar ist, ob und wie es eine Demonstration nahe des Tagungsortes Schloss Elmau geben wird. „Mit Polizeibussen hingeshuttelt zu werden, hat mit Versammlungsrecht überhaupt nichts zu tun“, kritisierte Runte einen derzeit diskutierten Vorschlag. Man wolle wenigstens im eigenen Bus hinfahren.

Bei der Polizei hieß es, noch immer liefen Abstimmungen zwischen Anmeldern und Behörde. Laut Landratsamt sind rund um den Gipfel etwa 25 Veranstaltungen im Raum Garmisch-Partenkirchen angemeldet. Von diesen waren bis Donnerstag knapp zehn genehmigt.

Armee-Helikopter über München - Polizei nennt Zusammenhang mit G7-Gipfel

Ursprungsmeldung:

München - Von lauten Knattergeräuschen von Hubschrauber-Rotoren werden dieser Tage immer wieder Münchner aufgeschreckt. Schwere Militär-Helis wie der Chinook CH-47 (Foto), Force Pavehawks der US-Army oder NH-90 der Bundeswehr fliegen in niedriger Höhe über München hinweg. So mancher Bürger ist besorgt.

Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, hängen die Flüge unter anderem mit dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau zusammen. Die Teilnehmer des hochrangigen Polit-Treffens sollen mit Hubschraubern zum Veranstaltungsort geflogen werden.

Chinook-Helikopter kreisen derzeit häufig über dem Stadtgebiet. © imago/ZumaWire

„Für diese Transferflüge werden Testflüge absolviert, weil zum Beispiel die genaue Flugroute überprüft werden muss“, erläutert Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski. Auch insgesamt gebe es wegen G7 mehr Polizeiflüge – nicht zuletzt auch unmittelbar nach dem Brandanschlag in der Au.

Am Samstag (25. Juni) wollen Tausende in München gegen den G7-Gipfel demonstrieren. Die Polizei bereitet sich auf arbeitsreiche Stunden vor.