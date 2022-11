Barcelonas „Superblocks“ als Vorbild: München will Autos am Gärtnerplatz weitgehend aussperren

Von: Sascha Karowski

Rund um den Gärtnerplatz sollen Autos weitgehend ausgesperrt werden. © Gregor

In einem Pilotversuch sollen Autos im Gärtnerplatzviertel und im südlichen Lehel weitgehend ausgesperrt werden. Das fordern Grüne und SPD. Vorbild ist die katalanische Metropole.

München - Hat München Bock auf den Superblock? Grüne und SPD wollen in einem Test Autos aus dem Gärtnerplatzviertel und dem südlichen Lehel aussperren. In einem gemeinsamen Antrag wird die Stadtverwaltung aufgefordert, schon im nächsten Jahr ein Konzept dazu vorzulegen.

Gärtnerplatz in München: Vorbild für weitgehend autofreie Viertel ist Barcelona

Das Modell des Superblocks gibt es beispielsweise schon in Barcelona. In Spanien haben in ausgewiesenen Bereichen Fuß- und Radverkehr Vorrang. Parkplätze werden in öffentliche Flächen und in Flächen für den Lieferverkehr umgewandelt. Der motorisierte Durchgangsverkehr wird ausgesperrt. Ausnahmen gibt es für Anwohner sowie Rettungs-, Versorgungs- und Wirtschaftsverkehr. Es gelten aber Einbahnregelungen und Schrittgeschwindigkeit. Für die Handwerker in den Münchner Vierteln wollen Grüne und SPD maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten.

„Barcelona setzt mit den Superblocks neue Maßstäbe für die menschenzentrierte Stadtplanung“, sagt Stadträtin Gudrun Lux (Grüne). „Öffentliche Flächen werden neu verteilt, qualitativ hochwertiger Lebensraum entsteht. Es gibt neue Möglichkeiten für Begegnung und sozialen Austausch.“

Gärtnerplatz in München: Auch Gewerbetreibende sollen von autofreien Stadtvierteln profitieren

Auch die Gewerbetreibenden profitierten von diesen Maßnahmen. So könnten die Geschäfte mit mehr Laufkundschaft rechnen, der Versorgungs- und Wirtschaftsverkehr würde erleichtert. Doch auch für Kinder böte das Konzept Vorteile, sagt Lux. „Gerade Kinder können oft in der Stadt kaum eigenständig mobil sein. Das wollen wir ändern.“

