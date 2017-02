Noch mehr freies WLAN in München

München - Internet-Liebhaber werden sich freuen freuen: Zwei weitere zentrale Plätze in München haben jetzt kostenfreies WLAN bekommen.

Es geht voran: Nach einem Stadtratsbeschluss baut München sein kostenloses WLAN-Netz immer weiter aus. Nun können sich Internetsurfer auch am Gärtnerplatz und dem Mariahilfplatz über das kostenloses WLAN freuen. Die beiden zentralen Plätze sind seit wenigen Tagen an das Netz angeschlossen. Damit kann man nun an diesen 32 Standorten in der Stadt kostenlos surfen:

Marienplatz, Odeonsplatz, Sendlinger Tor, Karlsplatz Stachus, Gärtnerplatz, Mariahilfplatz, Marienhof, Orleansplatz, Lehel, Harras, Münchner Freiheit, Wettersteinplatz, Giesing, Rotkreuzplatz, Neuperlach Zentrum und Deutsches Museum. Auch am Coubertinplatz im Olympiapark, am Hauptbahnhof, Hohenzollernplatz, Königsplatz, Kolumbusplatz, Mangfallplatz, Viktualienmarkt und am Willy-Brandt-Platz in der Messestadt West.

mm/tz

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa