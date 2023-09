Michelle Obama beim „Bits & Pretzels“-Festival in München: Gigantische Gage für eine Stunde Vortrag

Von: Elisa Buhrke

Michelle Obama hält sich derzeit in München auf, um einen Vortrag auf der „Bits & Pretzels“-Konferenz zu halten. Diese richtet sich an Gründer aus der Start-up-Szene.

München - Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, ist derzeit in München. Doch nicht etwa, um die Wiesn zu besuchen, auf der sich heuer ein Promi nach dem anderen blicken lässt. Obama hält am Montagabend, 25. September, um 18 Uhr einen einstündigen Vortrag auf der „Bits & Pretzels“-Konferenz auf dem Messegelände in Riem. Das dreitägige Festival richtet sich an Gründerinnen und Gründer sowie Vertreter der Start-up-Szene. Für ihren Auftrag erhält die 59-jährige US-Amerikanerin eine satte Gage.

Michelle Obama auf der „Bits & Pretzels“-Konferenz in München

Wie Bild.de berichtet, soll die frühere First Lady für ihre einstündige Bühnenpräsenz ganze 700.000 Euro kassieren. Laut der „Bits & Pretzels“-Website will Obama in ihrem Vortrag die Zuhörer dazu ermutigen, ihre einzigartigen Stärken zu erkennen und Selbstzweifel zu überwinden. Gleichzeitig werde sie auf die Wichtigkeit von Inklusion und Diversität eingehen. Aus Sicht der Veranstalter spricht die Biografie der Ehefrau Barack Obamas für sich: Diese war von 2009 bis 2017 First Lady der Vereinigten Staaten, studierte in Harvard, ist anerkannte Rechtsanwältin sowie Bestsellerautorin, Grammy-Gewinnerin und Mutter.

Michelle Obama hält einen Vortrag bei „Bits and Pretzels“ in München. (Symbolbild) © IMAGO/Robert Deutsch

Nach Bild-Informationen wird die US-Amerikanerin der Wiesn hinterher keinen Besuch abstatten – aus Sicherheitsbedenken. Stattdessen werde Obama aber ein bekanntes Feinkost-Restaurant aufsuchen und wohne in einem von Münchens Luxushotels. Weitere Sprecher der Gründermesse sind unter anderem Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne), Fußball-Profi und Gründer Oliver Kahn sowie Moderator und Produzent Klaas Heufer-Umlauf.

