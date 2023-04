Karstadt am Hauptbahnhof vor dem Aus: Mitarbeiter kämpfen bei Kundgebung um ihre Filiale

Von: Regina Mittermeier

Karstadt-Betriebsratschef Eduard Wölbitsch kämpft für die Filiale am Münchner Hauptbahnhof. © Oliver Bodmer

Dem Karstadt am Hauptbahnhof droht die Schließung. Die Mitarbeiter kämpfen verzweifelt. Am Mittwoch, 11 Uhr, ist eine Kundgebung geplant.

München – „So vom Hof gejagt zu werden – das haben sie nicht verdient“, sagt Eduard Wölbitsch. Der Karstadt-Betriebsrats-Chef zieht kämpferisch die Augenbrauen zusammen, als unsere Zeitung ihn am Dienstagnachmittag vor der Filiale am Hauptbahnhof trifft. Hier kämpfen er und seine Kollegen am Mittwochvormittag mit einer Kundgebung gegen das Aus. Denn viele von ihnen stehen durch die Schließung des Hauses am 30. Juni vor dem Nichts.

Viele Karstadt-Mitarbeiter finden wohl nur schwer eine neue Stelle

Als Abfindung sollen sie zwei Monatsgehälter kriegen, aber höchstens 7500 Euro. Viel zu wenig, sagt Wölbitsch. Denn die Mitarbeiter schuften teils seit vielen Jahren für Karstadt. Die Belegschaft sei im Durchschnitt 52 Jahre alt – mit Kolleginnen und Kollegen aus 27 Nationen. Viele werden nur schwer eine neue Stelle finden, fürchtet Wölbitsch.

Deswegen müsse die Filiale bleiben – das ist eine seiner Forderungen. Denn durch die zentrale Lage spült es viele Kunden ins Geschäft. Der Umsatz stimmt. „Hoffentlich hat René Benko ein Herz.“ Benkos Signa-Gruppe hatte den Konzern 2019 übernommen.

250 Karstadt-Leute stehen in München vor dem Ende

Dann die Schock-Nachricht vor rund einem Monat: Das Unternehmen gab bekannt, dass von 129 Galeria-Filialen 52 bis Ende Januar 2024 schließen sollen – darunter auch das historische Warenhaus am Bahnhofsplatz. Das Gebäude wird aktuell saniert. Und danach hätte der Betrieb in kleinerer Form im denkmalgeschützten Altbau weitergehen sollen – so der ursprüngliche Plan.

Eduard Wölbitsch fordert, dass sich Münchens OB Dieter Reiter (SPD) für den Erhalt der Filiale einsetzt. © Oliver Bodmer

Aber jetzt stehen die 250 Karstadt-Leute vor dem Ende – und zwar allein, sagt Wölbitsch. Zumindest habe OB Dieter Reiter (SPD) auf die Einladung zur Kundgebung am Mittwoch nicht geantwortet. „Er hat mit keinem Wort gesagt, dass es ihm um die Filiale leidtut.“

Ministerpräsident Söder hat Einladung zur Kundgebung abgesagt

Wölbitsch fordert, dass sich Reiter für den Erhalt einsetzt. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird am Mittwoch fehlen. Karstadt-Mitarbeiterin Zerin Kader hatte den Landesvater Ende März verzweifelt angefleht, Galeria zu retten. Söder sagte damals, sein Wirtschaftsminister verhandle über die Zukunft des insolventen Konzerns.

Versprechen wollte er nichts – Ziel sei es aber, möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte zu retten. „Seitdem haben wir nichts Weiteres erfahren“, sagt Wölbitsch. Er fordert die Politiker auf, mit Investor Benko und Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz eine Lösung zu finden.

Betriebsrat fordert Abriss-Stopp bis der Altbau saniert ist

Denn die drohende Schließung sei ein Schlag ins Gesicht vieler Mitarbeiter. Sie verzichteten schon seit einigen Jahren auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, erklärt Wölbitsch. Dadurch sollten Arbeitsplätze erhalten werden. Dass nun trotzdem Filialen geschlossen werden, macht viele sauer. „In Zeiten hoher Inflation braucht es fairen Lohn“, sagt Wölbitsch.

Im Hintergrund der Szenerie sind Baumaschinen zu sehen: Der fünstöckige Karstadt aus den 70ern wird abgerissen. Darin ist die Filiale derzeit untergebracht. Wölbitsch fordert auch, dass dieser Abriss unterbrochen wird, bis das historische Gebäude vorn saniert ist. Dann könnte die Filiale in den sanierten Altbau umziehen.

Sieht die Signa doch noch Chancen für den Erhalt des Hauses? Dazu gab es bis Redaktionsschluss keine Info.

Die Pläne nach dem Abriss des fünfstöckigen Karstadt aus den 70ern

Viel Grün und glänzende Glasfassaden: Neben dem denkmalgeschützten Karstadt-Bau (links im Bild) ist ein neues Projekt geplant. Dafür soll das bestehende Ensemble aus den -70er-Jahren einem Erlebnistempel weichen - entworfen von Star-Architekt David Chipperfield.

Das bestehende Ensemble aus den 70er-Jahren soll einem Erlebnistempel mit viel Grün und Glasfassaden weichen. © Chipperfield

Es ist eine Mischnutzung mit Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Büros geplant. Rechts daneben ist der neue Königshof zu sehen.