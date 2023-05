„Bester Kaiserschmarrn meines Lebens“: YouTuber auf Food-Tour durch Münchens Brauhäuser

Von: Lea Warmedinger

Lukas Galgenmüller (r.) und ein Freund probieren die Käsespätzle im Augustinerkeller. Überzeugt haben sie den Schwaben nicht. © YouTube: Lukas Galgenmüller

Der YouTuber Lukas Galgenmüller hat eine Food-Tour durch Münchens Brauhäuser gemacht. Ein Gericht hat ihn besonders begeistert, von einem anderen war er enttäuscht.

München – „Am liebsten mag ich in München Leberkäse und Weißwürste mit scharfem Senf“, sagt Lukas Galgenmüller. „Ich wurde zwar mit süßem Senf erzogen, aber ich finde, scharfer Senf passt besser.“ Der Geschmack von Leberkäse und Weißwurst sei intensiv und üppig – der scharfe Senf sei da eine Bremse.

Lukas Galgenmüller ist Content Creator auf YouTube und beschäftigt sich in seinen Videos hauptsächlich mit Essen. Der 28-jährige Schwabe war schon in ganz Europa, Amerika und Asien und hat sich durch jegliche Kost durchprobiert. Kürzlich war er auch in München – auf einer Food-Tour durch die internationalen und traditionellen Lokale der bayerischen Hauptstadt.

YouTuber macht Food-Tour durch Münchens Brauhäuser – „bester Kaiserschmarrn meines Lebens“

Bei seiner Brauhaus-Tour hat sich Galgenmüller für die berühmten Klassiker entschieden. „Ich wollte sie selbst mal erleben“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er war im Schneider Bräuhaus, Spatenhaus an der Oper und Augustiner-Keller – und das alles an einem Tag. Mit der Kamera hat der YouTuber die Eindrücke seiner kulinarischen Erlebnisse mitgefilmt und direkt beurteilt.

Galgenmüller macht seit 2016 YouTube-Videos, damals noch zum Thema Lifestyle. „Früher habe ich zu 90 Prozent daheim gegessen“, sagt der 28-Jährige. Mit 21 sei er in eine größere Stadt gezogen und habe dort viel Neues an Essen ausprobiert, vor allem internationale Küchen. „Mein Interesse wurde größer und irgendwann habe ich die Kamera mitgenommen.“

YouTuber Lukas Galgenmüller hat auf seiner Food-Tour durch München auch den Schweinebraten im Schneider Brauhaus probiert. © YouTube: Lukas Galgenmüller

Lukas Galgenmüllers Food-Tours auf YouTube – vom Interesse zum Hauptberuf

Heute hat der YouTube-Kanal „Lukas“ 315.000 Abonnenten und Videos mit bis zu 2,4 Millionen Aufrufen. Somit ist YouTube zu Galgenmüllers Hauptberuf geworden. „Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe, mein Geld damit zu verdienen, was mir Spaß macht.“

Seine vielen Reisen macht der Schwabe immer zum Zweck der Videos. So war er in den vergangenen zwei Jahren unter anderem in Japan, der Türkei, Mexico, Brasilien, Frankreich und New York. Alle Reisen, die der Schwabe in den vergangenen Jahren unternommen hat, waren mit Videos verbunden. „Ich war vier Wochen in Japan und habe in der Zeit 20 Videos gedreht.“.

Die Food-Tour durch München war eher eine spontanere Sache, wie der YouTuber erzählt. „Wir hatten dort etwas zu erledigen und wollten die Zeit nutzen.“ Aus dem Kurztrip von zwei Nächten in München sind zwei YouTube-Videos entstanden: Je eine Food-Tour durch die internationale Küche und eine durch die traditionelle.

Brauhaus-Tour durch München: Enttäuscht von Käsespätzle im Augustinerkeller

Beim Schneider Bräuhaus gab es für Galgenmüller und seine Freunde Schweinebraten mit Knödel und Leberkäse mit Spiegelei und Kartoffelsalat. Wenn er dem Essen eine Schulnote geben müsste, hätte das Bräuhaus eine Drei bekommen. „War okay“, sagt er dazu. Von den Weißwürsten und der Ente beim Spatenhaus an der Oper war der 28-Jährige dafür begeistert. „Die Qualität war super.“

Im Augustiner-Keller gab es Käsespätzle und Kaiserschmarrn – die Resonanz ist durchwachsen. „Der Kaiserschmarrn war der beste, den ich in meinem Leben bisher gegessen habe“, sagt Galgenmüller. Der habe eine richtige Karamell-Kruste gehabt und bekommt dafür die Note Eins. Eine Fünf hingegen gibt´s für die Käsespätzle. „Ich finde, da gehört keine Sahne rein“, meint der Schwabe. „Das war wie eine Käse-Sahne-Suppe mit Spätzle.“

Hier sei Galgenmüller die touristische Ausrichtung des Gasthauses aufgefallen. Denn die meisten Touristen würden nicht bemerken, ob ein guter Bergkäse drin ist. Dass es ihm an würzigem Käse fehlt, hat der YouTuber dem Kellner im Augustiner-Keller auch gesagt. „Aber mit dem waren wir lustig.“ Denn Feedback gibt er nur, wenn die Situation dafür passt oder er sehr enttäuscht von einem teuren Essen ist. Wer in der Landeshauptstadt Essen gehen möchte, muss oft tief in die Tasche greifen. Es gibt jedoch auch günstige Gastro-Angebote in München.

Fazit von der Food-Tour München: Zu wenig internationales Angebot, Nostalgie bei traditionellen Speisen

In seinem München-Video über internationale Gerichte hat Galgenmüller Koreanisch, Türkisch, Uigurisch und Amerikanisch probiert. „Es gibt Städte, die besser aufgestellt sind, was die internationale Küche betrifft“, bemängelt er. Beispielsweise in Berlin oder Frankfurt sei das kulinarische Angebot breiter und hochwertiger, da auch die internationale Community dort stärker vertreten sei.

Auch wenn der 28-Jährige schon Essen in der ganzen Welt probiert hat, war für ihn die Food-Tour durch München interessant. „Es ist Nostalgie.“ Er sei mit Leberkäse und Weißwürsten aufgewachsen, Bayerisch isst er immer wieder gern. „Wenn man so viel unterwegs ist, freut man sich über Essen aus der Heimat.“ Denn er findet: „Bayern hat die interessanteste Küche in ganz Deutschland.“

Einem aktuellen Deutschland-Ranking nach hat München kulinarisch am meisten zu bieten. Die Landeshauptstadt punktet vor allem mit der höchsten Gastro-Dichte. (lea)