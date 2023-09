Gasaustritt im Fitnessstudio – Räumung und Verletzter

Von: Lisa Metzger

Ein Mann zieht Bahnen in einem Hallenbad. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Bei der Wartung einer Poolanlage in einem Münchner Fitnessstudio ist am Freitagmittag (29. September) ein Mann verletzt worden. Was bislang bekannt ist.

München - Es sollte eine routinemäßige Kontrolle sein, doch als ein Haustechniker im Technikraum eines Fitnesstudios in Obersendling am Freitagmittag (29. September) die Wasserwerte überprüfen wollte, kommt es zu einer gefährlichen chemischen Reaktion. Laut der Feuerwehr München haben sich zwei Stoffen untereinander vermischt und Atemwegsreizungen bei dem Mann verursacht. Glücklicherweise konnte der Haustechniker aber selbstständig den Raum verlassen und einen Notruf an die Leitstelle absetzen.

Giftiges Gemisch in Wanne wird von Einsatzkräften beseitigt

Zur Sicherheit der Kunden wurde das Fitnessstudio daraufhin geräumt. Laut Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt 20 Personen ambulant untersucht, aber keine von ihnen wurde verletzt. Der Haustechniker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Räumung des Fitnessstudio begannen die Einsatzkräfte mit den Messungen: In Schutzanzügen wagten sie sich vor in den Technikraum und brachten eine Wanne mit giftigem Gemisch nach draußen. Worum es sich bei dieser Substanz genau handelt, ist bislang nicht bekannt.

Ursache des Gasaustritts bislang unbekannt

Das komplette Gebäude wurde im Anschluss durchlüftet. Nach circa drei Stunden konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Die Werte der Umgebungsluft hatten sich wieder normalisiert. Zur genauen Ursache des Gasaustritts hat die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen.

Bereits im Juni gab es einen Unfall in einem Fitnessstudio. Dabei stürzte ein Fenster auf einen Mann und verletzte ihn schwer.

