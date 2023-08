Gasgrill auf Balkon in München fängt Feuer: Brand greift auf Dachstuhl über

Von: Katarina Amtmann

Als die Feuerwehr eintraf hatten - bis auf eine Person - alle Bewohner das Gebäude in Trudering verlassen. Zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Informationen.

München - Am Freitagabend, 11. Juli, ereignete sich in einem Mehrparteienhaus ein Balkonbrand, der auf den Dachstuhl übergriff. Das teilte die Münchner Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Samstag mit.

Balkonbrand greift auf Dachstuhl über: Münchner Feuerwehr im Einsatz

„Ein Bewohner des Gebäudes war dabei, seinen Gasgrill auf dem Balkon zu betreiben, als dieser auf einmal zu brennen begonnen hatte. Da der innen liegende Balkon zu einer Dachgeschosswohnung gehört, griffen die Flammen auf den Dachstuhl über“, heißt es zu dem Vorfall weiter. Sowohl der betroffene Bewohner als auch mehrere andere Anwohner reagierten umgehend und alarmierten die Feuerwehr.

Die Feuerwehrkräfte sahen bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle eine deutliche Rauchsäule. Beim Eintreffen am Brandort war das Gebäude bereits geräumt, abgesehen von einer älteren bettlägerigen Dame, die im ersten Obergeschoss lebt. Sie war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und konnte in ihrer Wohnung bleiben, teilte die Feuerwehr weiter mit.

In Trudering griff ein Balkonbrand auf den Dachstuhl über. © Berufsfeuerwehr München

Feuerwehr löscht Brand in München - Betroffener kommt bei Bekannten unter

Der Einsatzleiter entschied sich für einen „Zangenangriff“, bei dem ein Trupp unter Atemschutz und mit einem Löschrohr über den Treppenraum zur Brandwohnung vorging. Zusätzliche Feuerwehrkräfte bekämpften das Feuer von einer Drehleiter aus. Nach einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle gebracht, weitere 15 Minuten später konnte der Brand vollständig gelöscht werden.

Die Feuerwehr setzte ihre Bemühungen fort, um Glutnester im Dachstuhlbereich zu lokalisieren und die notwendigen Nachlöscharbeiten durchzuführen. Dazu wurde der Dachstuhl von innen und außen geöffnet.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung fand vorübergehend bei Bekannten Unterschlupf. In Bezug auf den entstandenen Sachschaden konnte die Feuerwehr bisher keine genauen Informationen nennen. (kam)

