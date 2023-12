Gasteig: Stadt will Generalsanierung für 710 Millionen Euro - Unternehmen soll den Umbau durchführen

Von: Sascha Karowski

Drucken Teilen

So könnte der renovierte Gasteig aussehen: Animation des Münchner Architekturbüros Henn. © Henn

Die Stadt will den Gasteig an der Rosenheimer Straße nun doch generalsanieren. Die Pläne des Architekten Henn soll aber eine Baufirma umsetzen.

München - Es ist der große Wurf für den Gasteig. Der Kultur-Tempel an der Rosenheimer Straße soll nun doch wieder mittels Generalsanierung umgebaut werden. Darauf haben sich Verwaltung und Stadtspitze verständigt. „Auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten stehen wir zu unseren Kultureinrichtungen“, sagte OB Dieter Reiter nach der Sitzung des Aufsichtsrates am Mittwoch (6. Dezember).

Gasteig: Stadt hat alle Varianten geprüft, nun soll ein sogenanntes Partnering-Modell zum Zug kommen

Nachdem sich die Suche nach einem Investor für die Generalsanierung zerschlagen hatte, entschied der Stadtrat im Februar, dass die Verwaltung doch noch mal mögliche Varianten prüfen und einen Entscheidungsvorschlag vorlegen soll. Unter anderem hätte das Projekt erneut ausgeschrieben werden können. Auch eine sogenannte Grundsanierung war geprüft worden. Das ist nun alles vom Tisch.

Die Stadt wird den Gasteig aber nicht selbst umbauen. Sie wird in einem separaten Verfahren nach einem Unternehmer suchen, der den Kultur-Tempel nach den Plänen der Architekten Henn umbaut. Der Unterschied zum Investoren-Modell und dem nun bevorzugten Partnering-Modell liegt darin, dass die Stadt noch eine Gasteig-Gesellschaft gründen wird und durch diese somit auch während des Umbaus Herrin des Sanierungs-Verfahrens ist.

Gasteig: Sanierungskosten werden aktuell auf 710 Millionen Euro geschätzt - Stadtrat muss zustimmen

Bisher geht die Verwaltung davon aus, dass die Generalsanierung 710 Millionen Euro kosten wird. Eine Grundsanierung war mit 80 bis 85 Prozent dieser Kosten beziffert worden. Finanziert werden soll die Sanierung entweder durch Fremdkapital (Grundschuld ) oder durch Eigenkapital. Der Stadtrat muss noch zustimmen, das gilt aber als sicher.

„Die Generalsanierung ist die beste Lösung für den Gasteig, für alle Institute und für die Zukunft der Kultur in München“, sagt die neue Gasteig-Chefin Stefanie Jenke. „Jetzt gibt es einen abgestimmten Plan, wie das Projekt realisiert werden kann und wir hoffen, dass bald mit der Sanierung begonnen werden kann.“

Gasteig: Bürgermeister Dominik Krause spricht von einem Anziehungspunkt, den die Kulturstadt dringend brauche

Die Generalsanierung böte die Chance, den Gasteig zu einem zeitgemäßen Kultur- und Bildungszentrum zu entwickeln - mit hoher Strahlkraft über München hinaus“, sagt Bürgermeister Dominik Krause. „Mit der Kulturbrücke, dem Konzertsaal und der deutlich erhöhten Nutzfläche entsteht ein Anziehungspunkt, wie ihn die Kulturstadt dringend braucht.“

CSU-Fraktions-Chef Manuel Pretzl kritisierte am Mittwoch, dass beim Gasteig durch falsche Entscheidungen viel Zeit verloren worden sei. „Grün-Rot hat den Gasteig aus politischem Kalkül in die eigenen Referate verschoben, so die Investorensuche jahrelang verschleppt und letztlich zum Scheitern gebracht.“ Umso erfreulicher sei es nun, dass sich die Stadtratsmehrheit jetzt klar für eine große Sanierung ausspricht. „Der Gasteig ist das größte Kulturzentrum Europas und ein Pfund, mit dem München weltweit wuchern kann.