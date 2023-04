Ausführliche Gastro-Analyse spart nicht mit Details: München toppt beim Sushi-Preis alle Großstädte

Von: Manuel Rank

Sushi: Das japanische Traditionsessen hat schon lange die Welt erobert. Doch das beliebte Gericht ist teuer – ein Kochbox-Unternehmen hat sich deswegen deutschlandweit die Preise angeschaut. Das Ergebnis: Gleich zwei bayerische Städte schaffen es in die Top 3.

München/Nürnberg – Sushi ist von deutschen Teller nicht mehr wegzudenken. Mit Lachs, Avocado oder Thunfisch – der japanische Genuss ist sehr beliebt. Als schneller Snack an der Straßenecke oder als Ausdruck höchster japanischer Kochkunst und Ästhetik in Edelrestaurants – inzwischen gibt es Sushi fast überall auf der Welt. Doch das Gericht gilt allgemein als ziemlich teuer. Das Kochbox-Unternehmen HelloFresh hat deswegen den Preisvergleich gemacht. Was kostet Sushi in Deutschland?

Um zu vergleichen, wie stark die Preise sich unterscheiden, hat das Unternehmen vier beliebte Sushi-Sorten ausgesucht. Mittlerweile gibt es viele vegetarische Alternativen. Da die ursprüngliche japanische Form von Sushi aber auf Basis frischer Meeresfrüchte oder von Fisch beruht, hat HelloFresh folgende Sorten ausgewählt:

Sashimi : Dabei handelt es sich um rohe Scheiben Fisch. Hier kommt das Gericht ohne Reis oder andere Zutaten aus – alles dreht sich um den reinen, hochwertigen Fischgeschmack.

: Dabei handelt es sich um rohe Scheiben Fisch. Hier kommt das Gericht ohne Reis oder andere Zutaten aus – alles dreht sich um den reinen, hochwertigen Fischgeschmack. California Roll : Bei dieser Sorte, auch Ura-Maki (zu Deutsch: „von innen gerollt“) oder California Maki genannt, wird der Reis außen am Nori-Blatt angebracht und oft dekorativ mit Schnittlauch, schwarzen oder weißen Sesamsamen oder kleinen, farbigen Fischeiern verziert. California Rolls beinhalten Krabbenfleisch, Avocado und Gurke. Sie gehören nicht zu den traditionellen Maki – der Ursprung liegt vermutlich unter japanischstämmigen Amerikanern an der US-amerikanischen Pazifikküste.

: Bei dieser Sorte, auch Ura-Maki (zu Deutsch: „von innen gerollt“) oder California Maki genannt, wird der Reis außen am Nori-Blatt angebracht und oft dekorativ mit Schnittlauch, schwarzen oder weißen Sesamsamen oder kleinen, farbigen Fischeiern verziert. California Rolls beinhalten Krabbenfleisch, Avocado und Gurke. Sie gehören nicht zu den traditionellen Maki – der Ursprung liegt vermutlich unter japanischstämmigen Amerikanern an der US-amerikanischen Pazifikküste. Nigiri Maguro : Bei Nigiri-Sushi wird der Reis mit der Hand zu einer kleinen, zwei Finger breiten Rolle gedrückt. Belegt wird diese Sushi-Sorte mit Fisch, Meeresfrüchten oder Omelette. Manchmal werden Nigiri noch mit einem Streifen Nori zusammengebunden. Maguro heißt ins Deutsche übersetzt Thunfisch.

: Bei Nigiri-Sushi wird der Reis mit der Hand zu einer kleinen, zwei Finger breiten Rolle gedrückt. Belegt wird diese Sushi-Sorte mit Fisch, Meeresfrüchten oder Omelette. Manchmal werden Nigiri noch mit einem Streifen Nori zusammengebunden. Maguro heißt ins Deutsche übersetzt Thunfisch. Inside Out Ebi Tempura: Diese Sorte sind genauso wie die California Rolls Ura-Maki – also von innen gerollt, oder „inside out“. Die außen mit Reis umhüllten frittierten Garnelen sind ein vielerorts beliebter Klassiker.

Um einen Durchschnittspreis für die unterschiedlichen Städte feststellen zu können, hat HelloFresh jeweils mindestens zehn Speisekarten angeschaut. Je nach Verfügbarkeit wurden dabei online verfügbare Speisekarten von zufällig ausgewählten Restaurants jeder Stadt und/oder Preise von Lieferdiensten ausgewählt, schreibt das Unternehmen. Für den großen Deutschland-Vergleich hat HelloFresh den Durchschnittspreis für jeweils eine der Sushi-Sorten errechnet und dann alle vier Sorten addiert.

Mit einem Durchschnittspreis von 9,74 Euro schafft es München auf Platz 1. Das Schlusslicht ist Hannover – hier kostet Sushi nur 5,65. © HelloFresh

Horrende Sushi-Preise: keine Stadt so teuer wie München

Das Ergebnis: Nirgends kostet Sushi so viel wie in München. Für insgesamt vier Stück Sushi werden in der bayerischen Landeshauptstadt fast zehn Euro fällig. Zum Vergleich: in Hannover liegt der Preis bei mehr als vier Euro darunter. Je nachdem wie groß der Hunger ist, muss man in München also schnell mit mehr als 30 Euro pro Person rechnen. Im Ruhrgebiet und Hannover kann man dafür schon fast zweimal Sushi essen!

Bei der untersuchten Sorte Sashimi zeigen sich die regionalen Preisunterschiede besonders deutlich. Für eine Scheibe Sashimi Shake (Lachs) zahlt man in München 2,69 Euro. In Dresden, Duisburg, Dortmund, Köln und Hannover kostet der Fisch mehr als einen Euro weniger kostet.

Sushi-Statistik: Auch Nürnberg landet auf dem „traurigen“ Siegerpodest

Mit einem Abstand von 1,09 Euro liegt Nürnberg auf Platz drei – dicht hinter Düsseldorf. Bei Nigiri Maguro überrascht das Ergebnis: „Nürnberg mischt nun im Rennen der teuersten Städte für Sushi vorne mit“, schreibt HelloFresh. Nirgendwo kostet ein Nigiri mit Thunfisch mit über 4,50 Euro so viel wie in Nürnberg. In dieser Kategorie folgt München dicht auf – nur in den bayerischen Städten werden Preise über 4 Euro für Nigiri verlangt. In Duisburg bekommen Kundinnen und Kunden fast das Dreifache für ihr Geld.

Dem Kochbox-Unternehmen ist es wichtig, klarstellen: „Der Preis sagt nichts über die Qualität des Sushis aus! Er entscheidet aber, wie oft, wie viel und wie gerne wir Sushi essen können, wenn es denn gut ist!“

