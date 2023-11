Gastro-Show jetzt ohne inhaftierten Schuhbeck: Münchner Promis werden beim Neustart emotional

Von: Lukas Schierlinger

Neustart für das „Teatro“-Zelt – ohne den inhaftierten Alfons Schuhbeck. Der Starkoch fehlt bei der Premiere der Käfer-Gastronomie.

München – Feines Essen in einem burlesken Ambiente, gewürzt mit Musik und Unterhaltung? Die Münchner Kulinarik-Akrobatik-Show „Teatro“ hat am Dienstag (21. November) ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Diesmal mit einer Premiere – nach fast zwei Jahrzehnten mit Star-Koch Alfons Schuhbeck hat Michael Käfer die Gastronomie übernommen.

„Die Vergangenheit war Schuhbeck, die Zukunft ist Käfer“

Star-Koch Schuhbeck sitzt derzeit eine Haftstrafe in der JVA Landsberg ab. „Die Vergangenheit war Schuhbeck, die Zukunft ist Käfer“, sagte „Teatro“-Geschäftsführerin Maike Zipse. Zipse war schon mit acht Jahren im Spiegelzelt, wie sie erzählte: „Das ist einfach mein Leben und dafür bin ich einfach hier. Ich freue mich einfach, dass es den Gästen genauso gefällt wie mir.“

Die Partnerschaft mit Star-Koch Schuhbeck endete, als dieser im Oktober vergangenen Jahres wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurde. Kurz nach seinem Revisionsantrag hatte er im „Teatro“ einen emotionalen Auftritt hingelegt. Wie es die Tradition verlangte, hatte Schuhbeck auf der Tribüne zum Mikrofon gegriffen.

„Teatro“ in München ohne Alfons Schuhbeck: „The show must go on“

In seiner Abwesenheit blickten die Gäste auf den Neuanfang: „Die Latte lag ja immer sehr hoch, was der Herr Schuhbeck hier gemacht hat“, sagte TV-Moderator Elton am Abend der Premierenshow. „Er wird am Ende fehlen, er wird am Ende nicht kommen und singen“, bemerkte Model Giulia Siegel.

Die Show im „Teatro“-Zelt geht auch ohne Alfons Schuhbeck weiter. Daran müssen sich einige Weggefährten des Star-Kochs noch gewöhnen. © Imago/Smith, dpa/Lennart Preiss

Mit einem weinenden Auge erwartete auch Volksmusiksängerin Marianne Hartl den „Teatro“-Neuanfang. „Es war für uns immer ein absolutes Muss, Alfons zu unterstützen und natürlich auch die Familie Zipse. Aber ‚the show must go on‘“, sagte sie. (lks/dpa)

