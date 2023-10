Kein Jahr alt und alleine: „Berta“ streunert alleine in Giesing umher – und wird dann ins Tierheim gebracht

Fundkatze „Berta“ wartet in Riem auf ihre Besitzer. © Bundespolizei München

Sie war alleine und ohne Halsband in der Nähe des Bahnhofs Giesing unterwegs. Jetzt ist sie im Tierheim Riem gelandet. Dort wartet die kleine „Berta“ darauf, dass ihre Besitzer sich melden.

München - Nanu, was machst du denn da? Das wird sich der Münchner Finder gedacht haben, als er ein zutrauliches Kätzchen in der Nähe des S-Bahn-Haltepunktes Giesing fand. Wie die Bundespolizei mitteilt, entdeckte er das junge Tier ohne Halsband gegen 23 Uhr, und konnte im anliegenden Wohngebiet keinen Besitzer ausfindig machen. Kurzerhand brachte er die schwarze Katze dann auf das Polizeirevier am Ostbahnhof.

Junge Katze streunert in Giesing umher – und wartet jetzt im Tierheim auf die Besitzer

Innerhalb kürzester Zeit hatte die Katze, die von den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei „Berta“ getauft wurde, die ganze Wache um den Finger gewickelt. Das etwa 6 bis 8 Monate alte Tier wurde ins Tierheim Riem gebracht, wo es jetzt auf seine Besitzer wartet.

