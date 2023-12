Wehen setzen plötzlich ein, Vater bleibt cool: Kind kommt auf A99 zur Welt

Von: Lukas Schierlinger

Die Zeit drängte: Auf der A99 in der Nähe von München ist am Wochenende ein Mädchen zur Welt gekommen (Symbolbild). © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die ersten Minuten waren vielleicht etwas laut. Ein Kind erblickte auf einem Seitenstreifen nahe München das Licht der Welt. Der Vater griff beherzt ein.

München – Eine Frau aus Oberbayern hat ihr Kind auf dem Seitenstreifen der A99 in der Nähe von München zur Welt gebracht. Die 39-Jährige sei mit ihrem Ehemann auf dem Weg zur Entbindung in einem Augsburger Krankenhaus gewesen, teilte die Polizei am Montag (11. Dezember) mit.

Geburt auf A99 nahe München: Tochter und Mutter wohlauf

Als das Paar aus dem Landkreis Ebersberg am Sonntagabend auf der A99 unterwegs war, hätten jedoch die Wehen eingesetzt. Der Mann habe den Wagen daher auf dem Seitenstreifen angehalten und als Arzt die Geburt kurzerhand selbst betreut.

Nach der Entbindung habe der 39-jährige Vater den Rettungsdienst gerufen, der Mutter und Tochter ins Krankenhaus brachte. Eine Polizeistreife sicherte demnach den Geburtsort. Frau und Kind waren den Angaben zufolge wohlauf. Es ist nicht das erste Kind, das auf der A99 zur Welt kommt. Mit Baby „Luna“ war im Jahr 2021 unter anderem die Münchner Feuerwehr beschäftigt. (lks/dpa)

