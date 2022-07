Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags im OEZ

Von: Leoni Billina

Teilen

Hinterbliebene, Überlebende und Unterstützer erinnerten am Odeonsplatz an das Attentat im OEZ. © Achim Frank Schmidt

Vor sechs Jahren, am 22. Juli 2016, starben neun Menschen bei einem rassistischen Attentat. Zurückgeblieben sind Angehörige und Überlebende, die mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz kämpfen.

„Er war ein guter Mensch. Guiliano ist bei mir aufgewachsen. Ich habe ihn begleitet, seinen Schulweg, seine Lehre. Am letzten Tag haben wir noch zusammen in der Küche gesessen und gegessen.“

Gisela Kollmann kämpft mit den Tränen, mit dem Schmerz, wenn sie über ihren Enkel spricht. „Ich vermisse ihn immer. Jeden Tag.“ Er liebte die Musik, rappte, erzählt sie. Er spielte Fußball. Sei immer für seine Oma und seinen Opa dagewesen.

Neun Menschen starben bei dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag

Am 22. Juli 2016 wurde Guiliano Kollmann (19) bei dem rechtsradikalen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) ermordet. Mit ihm starben Armela Segashi (14), Can Leyla (14), Dijamant Zabërgja (20), Hüseyin Dayck (17), Roberto Rafael (15), Sabina S. (14), Selçuk Klç (15) und Sevda Dag (45).

Zum Jahrestag haben Angehörige, Überlebende und ihre Unterstützer am Freitag eine Kundgebung und einen Trauermarsch organisiert.

Mehrere Hundert Menschen trauern am Odeonsplatz

Mehrere hundert Menschen versammelten sich um 14 Uhr auf dem Odeonsplatz. Die Eindrücke dort gehen unter die Haut. Die Schilder mit den Fotos der Ermordeten, die Tränen, die Stille.

Angehörige halten Reden, erinnern an ihre Liebsten. Ihre Anliegen: richtige Aufklärung, richtige Aufarbeitung. Und: Dass sich München erinnert.

„Ich will, dass die Leute wissen, was im OEZ passiert ist. Viele wissen es nicht mehr.“ Dass die Trauer immer noch da ist. Und dass sie bleibt, sagt Gisela Kollmann.

Hinterbliebene und Überlebende kritisieren die Behörden

Die Kritik der Hinterbliebenen wiegt schwer: Viel zu lang habe es gedauert, bis die Stadt und die Behörden anerkannt haben, dass es sich um einen rassistisch motivierten Anschlag handelte. Viel zu lange mussten Hinterbliebene darum kämpfen, dass die Tat nicht als Amoklauf, als die Tat eines Verwirrten gewertet wurde. Sondern als rassistisch motiviertes Attentat des 18-jährige Täters David S. Er suchte sich seine Opfer gezielt.

„Eine gesellschaftliche Tragödie.“

Erst seit ein paar Jahren steht auf dem Denkmal an der Hanauer Straße: In Erinnerung an die Opfer des rassistischen Attentats vom 22.07.2016. „Das ist ein Satz, um den viele Menschen kämpfen mussten“, sagt eine Rednerin. Auch die Mutter des ermordeten Can Leyla spricht an diesem Freitag auf dem Odeonsplatz: „Das hier sind keine persönlichen Schicksale. Sondern eine gesellschaftliche Tragödie.“ Wegschauen, Weghören, Ignorieren – das dürfte nicht sein. „Diese Kinder gehörten zu Deutschland.“

Die Forderung der Betroffenen: Der Anschlag muss als rechter Terrorakt ins kollektive Gedächtnis aufgenommen werden.

Vom Odeonsplatz zieht der Zug zum Stiglmaierplatz, macht zwischendrin Halt am NS-Dokumentationszentrum. Immer wieder schallen die Namen der Ermordeten durch die Straßen: Armela, Can, Dijamant, Guiliano, Hüseyin, Roberto, Sabina, Selçuk, Sevda.