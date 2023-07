Neuauflage für umstrittenes Event? 19-Jähriger in Brief an OB: „Repräsentiert München von ganz anderer Seite“

Von: Adriano D'Adamo

Damit das „Rolling Loud“-Festival nächstes Jahr nach München zurückkehren darf, appelliert ein Münchner an den Oberbürgermeister. Auf dem Festival kam es zu Ausschreitungen und Verletzten.

München – Das Hip-Hop-Event fand vom 7. bis 9. Juli in München statt und mehrere Gäste berichteten von einer „aggressiven Stimmung“ im Publikum. Trotz einiger Vorfälle und Verletzten wollen die Veranstalter mit dem Festival nächstes Jahr nach München zurückkehren. Ob sie das auch dürfen, ist noch nicht geklärt. In der ganzen Kritik finden sich aber auch positive Stimmen. Der 19-jährige Luca Strauß verfasste einen offenen Brief an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter in der Hoffnung, „dass München nicht erneut ein Kulturfestival verliert“.

Appell an Oberbürgermeister: Rap-Festival fördert Münchner Szene

Luca Strauß ist 19 Jahre alt, studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität und war an allen drei Tagen auf dem „Rolling Loud“ unterwegs. Hinsichtlich der Vorfälle und negativen Aspekte geht er davon aus, dass es nur ein kleiner Teil der rund 60.000 Besucher war, der diese verursacht habe. „Mir ist bewusst, dass solche Vorfälle ernst genommen werden müssen und dementsprechend reagiert werden muss“, schrieb er und schlägt erhöhte Sicherheitsmaßnahmen vor.

Auf dem „Rolling Loud“ in München kam es zu mehreren Ausschreitungen und Verletzten. © IMAGO/Stefan M. Prager

Er appellierte in seinem Brief an den Oberbürgermeister, weil es in seinen Augen keine gute Idee wäre, wenn das „Rolling Loud“ nächstes Jahr nicht nach München zurückkehren dürfte. „Das Festival hat überwiegend sehr gute Aspekte mit sich gebracht“, begann Strauß und listete die Vorteile des Events für München auf. „Viele junge Menschen aus ganz Deutschland sind Fan von Hip-Hop-Musik, Konzerten und Partys. Das Festival ist für die Münchner-Szene somit sehr von Bedeutung, da es die Stadt München für die Jugendlichen von einer ganz anderen Seite repräsentiert.“

Rap-Festival gegen „Bayerische Spießigkeit“: Festival bringt Leute zusammen

Mit seinem Brief erhofft sich Strauß auch, dass das „Rolling Loud“ das Ansehen Münchens bei jungen Menschen verändern kann und sie München nicht mehr nur mit „bayerischer Spießigkeit“ verbinden. Er hebt auch hervor, dass auf dem Festival ein „bunter Austausch von Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, Kulturen, Herkünften, Geschlechtern und Sexualitäten“ stattgefunden habe. „Jeder tanzt, rappt, singt und fühlt die Musik mit jedem, egal wer gerade neben einem steht. Ich habe mich in meinem Leben, innerhalb von lediglich drei Tagen, noch nie mit so vielen fremden Menschen unterhalten und befreundet!“

Für Luca Strauß wäre eine Absage für das „Rolling Loud“ 2024 in München eindeutig „erneut eine Entscheidung gegen die Jugendlichen“. Er betont, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Corona-Pandemie auf viele Hobbys und Interessen verzichten mussten.

Von „Bestes Festival in Deutschland“ bis „Organisation nicht perfekt“: Meinungen gehen auseinander

Neben Luca Strauß haben viele Besucher des „Rolling Loud“-Festivals etwas zum Event zu sagen. Die Meinungen in den Google-Rezensionen sind gespalten. Die Organisation und Sicherheitsmaßnahmen des Open-Air-Festivals wurden sowohl bemängelt als auch gelobt. Ein Autor schrieb: „Meiner Meinung nach das schlechteste Festival, auf dem ich war. Location wirkt sehr trostlos, kaum Schatten und teilweise viele leere Stellen, auf die man Beschäftigungsmöglichkeiten hinstellen könnte. Auch viel zu überfüllt gewesen und schlecht organisiert“.

Ein anderer Autor wunderte sich über die Reaktionen der Besucher des Rap-Festivals. „,Rolling Loud‘ in München war ein krasses Event. Das einzige Problem, was sich mir gestellt hat, ist die massive Undankbarkeit der ,Fans‘. Die Organisation war vielleicht nicht perfekt, aber das kann man bei einem ersten Mal auch nicht erwarten. Dass Leute Steine geworfen haben, ist extrem ärgerlich, lässt sich aber nicht vermeiden, da es immer Idioten gibt. Alles in allem ein sehr schönes Festival und man sollte dankbar sein, dass man alle Künstler hier einmal in Deutschland sehen durfte.“

