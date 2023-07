50.000 Euro Betrugsbeute: Polizei sucht deutschlandweit agierenden Geldwäscher

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Der Gesuchte soll Betrugsbeute gewaschen haben. © Polizei München

Per Öffentlichkeitsfahndung ermittelt die Polizei gegen einen gut vernetzten Geldwäscher. Er hat eine Vielzahl von Konten angelegt, um Beute sauber zu waschen.

München – Wer kennt den Mann mit dem Muttermal auf der Stirn? Diese Frage stellt die Münchner Polizei, die zusammen mit der Münchner Staatsanwaltschaft einem deutschlandweit agierenden Geldwäscher auf der Spur ist. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, eine Vielzahl von Konten in mehreren deutschen Städten eröffnet zu haben – auf die Beute aus Betrugsfällen gewandet ist.

In München sind laut der Polizei Niederlassungen der Solarisbank, Hypovereinsbank, Commerzbank sowie der Deutsche Bank betroffen. Auf die Konten sollen rund 50.000 Euro von 30 geschädigten Personen eingegangen sein. Das Geld wurde dabei von Komplizen überwiesen. Um welche Art von Betrugsmasche es sich handelt, mit der die Kriminellen das Geld gemacht haben, ließ das Präsidium auf Anfrage offen.

Auch Geldinstitute in Augsburg, Passau, Dresden und Köln betroffen

Klar ist: Der gesuchte Geldwäscher hat sich bei den Geldinstituten immer per Videoanruf identifiziert. So liegen den Ermittlern eine Vielzahl von Porträtbildern vor, auf denen der Gesuchte vor seinem Rechner zu sehen ist. Dabei schaut er mit seinen ausdruckslosen Augen direkt in die Kamera.

Laut der Polizei hat er bei den Kontoeröffnungen zudem mit mehreren gefälschten spanischen Pässen gearbeitet – zum Beispiel auch in Köln, Passau, Dresden, Augsburg und Essen. Wer Hinweise zu dem Geldwäscher oder seinen Komplizen hat, erreicht das Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 089/29100.

Fall von millionenfacher Geldwäsche war im Mai bekannt geworden

Erst Anfang Mai wurde bekannt, dass München im Mittelpunkt eines europaweit agierenden Geldwäsche-Rings war. Dabei ging es um 70 Millionen Euro, die von verschiedenen Konten in der Landeshauptstadt ausgezahlt wurden. Die Betrüger um einen italienischen Geldwäscher hatten dabei ausgenutzt, dass es in Deutschland keine Bargeld-Obergrenze bei Anhebungen gibt.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!