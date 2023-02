Gender-Debatte in München: Monika Gruber verteidigt Stadtrat Hefter –„Die Moralapostel echauffieren sich“

Von: Klaus Vick

Roland Hefter und Monika Gruber bei einem gemeinsamen Drehtermin. © Astrid Schmidhuber

Roland Hefter muss sich nach seinem neuen Lied Genderpolizei viel Kritik gefallen lassen. Die Kabarettistin Monika Gruber springt dem Künstler zur Seite.

München – Roland Hefter sitzt seit 2020 für die SPD im Stadtrat. Bekannt ist der 55-Jährige aber vor allem als Liedermacher. Ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch klare Kante gegen rechts zeigt. Mit seinem neuen Lied Genderpolizei gerät der Künstler nun plötzlich zwischen alle politischen Stühle: Beifall von den Konservativen, Attacken von links – und betuliches Schweigen von seiner eigenen Partei, den Sozialdemokraten.

München: Stadtrat Roland Hefter singt Genderlied – SPD-Kollegen bleiben stumm

Was tief blicken lässt, weil sich die Münchner SPD in ihrer Koalition mit den Grünen zum Gebrauch einer gendergerechten Sprache im Rathaus verpflichtet fühlt. Und daher offensichtlich keinen Anlass sieht, den Parteikollegen gegen die teils heftige Kritik in den sozialen Medien zu verteidigen. In dem Lied nimmt Hefter die Gendersprache und die Gendersternchen auf die Schippe, singt etwa vom Bürger*innensteig, von der Kinderkranken-schwester*in oder von der Frau Wachtmeister*in. Im Wirtshaus bekommt er eine Radler*in serviert. Das ist dem Künstler zu viel, weil sich das alles „halt so beschissen anhört“, wiewohl er ein Verfechter der Gleichberechtigung sei.

Dass er mit diesem Spottlied anecken würde, war absehbar. Dass ihn einige dafür in die rechte Ecke stellen wollen, kann Hefter nicht fassen: „Manche scheinen echt zu glauben, alle Menschen, die ein Problem mit dem Gendern haben, sind rechtsaußen. Und als Nächstes sind alle, die Auto fahren, Fleisch essen und in den Urlaub fliegen, Nazis?“, schreibt der Künstler in einer Replik auf Facebook. Er habe die Sache doch nur mit Humor betrachten wollen.

Gender-Debatte im Münchner Stadtrat: Monika Gruber verteidigt Roland Hefter

Beistand bekommt Hefter von der Kabarettistin Monika Gruber, die sich auf der Plattform Instagram mit einem Video äußert. „Die Moralapostel echauffieren sich gerade über meinen Freund und Kollegen Hefter“, erklärt Gruber. Sie kenne in ihrem Bekanntenkreis keine Frau, „die darauf besteht, dass man Bürger*innen sagt“, argumentiert sie. Man könne „Bürger und Bürgerinnen“ sagen, doch ein Gendersternchen halte sie nicht für sinnvoll. Viel wichtiger sei, dass Frauen endlich das gleiche Gehalt wie Männer erhielten.



Der CSU-Fraktionschef im Stadtrat, Manuel Pretzl, nimmt den Genossen ebenfalls in Schutz. Hefter Nähe zum Rechtsextremismus zu unterstellen, überschreite eine Grenze des Anstands, sagt Manuel Pretzl: „Wer Roland kennt, weiß, dass er für Toleranz, Vielfalt und Demokratie kämpft.“ (Klaus Vick)

