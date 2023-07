„Haft hat unsere Familie zerstört“: Freispruch für Genditzki im „Badewannen-Fall“ – Angehörige wütend

Von: Andreas Thieme

Nach mehr als 13 Jahren Haft ist Manfred Genditzki im Badewannenfall freigesprochen worden. Das Landgericht hob das Urteil auf, in dem der frühere Hausmeister zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

München - Als er die Treppe im Strafjustizzentrum hinuntergeht, sieht Manfred Genditzki (63) noch aus wie versteinert. Seine Gesichtszüge weichen erst auf, als er hinaus tritt in die Sonne – und Ehefrau Maria so richtig herzlich küsst. „Danke“, flüstert Genditzki – und kann erstmals an diesem Tag wieder lächeln.

Nach 13 Jahren frei: „Ich habe viel zu verarbeiten“

Endlich frei – jetzt auch offiziell. Nachdem das Landgericht den wegen Mordes angeklagten Hausmeister am Freitag freigesprochen hatte, lud er seine Familie, Freunde und Unterstützer zum gemeinsamen Mittagessen ins Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße.

Manfred Genditzki wurde am Landgericht des Mordes freigesprochen © SIGI JANTZ

Die zwei Kilometer ging er zu Fuß. „Ich habe viel zu verarbeiten“, sagt Genditzki. Er freue sich jetzt auf Zeit mit seiner Familie. Die 13 Jahre in Haft bringe ihm niemand zurück, sagt der 63-Jährige. Zwei seiner Kinder hat er kaum aufwachsen sehen. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum man auch nach dem Freispruch keine Jubelstürme von Genditzki erleben konnte. Ja, er freue sich – klar. Aber die Erschöpfung überwiegt. „Ich brauche jetzt viel Zeit“, sagt er.



Denn Zeit verloren habe er genug in seinem Leben. 13 Jahre, 23 Wochen und sechs Tage saß Genditzki im Gefängnis – unschuldig, wie seit Freitag klar ist. Zur Urteilsverkündung kamen sogar ehemalige Häftlinge aus der JVA Landsberg. „Manfred war wie unser Papa“, sagt Yusuf, der mit ihm in der Wäscherei gearbeitet hat.

Ein Weißbier auf die Freiheit: Mehr als 350.000 Euro Entschädigung

Im Augustiner feierte Genditzki beim Weißbier die Freiheit – doch vom Glück ist er noch weit entfernt. „Die Haft hat unsere Familie zerstört“, sagt seine Schwester Sybille. „Diese Zeit kann auch nicht durch Geld aufgewogen werden“. Sie spielt damit auf die Entschädigung an, die Genditzki zusteht – 75 Euro pro Hafttag, also rund 368000 Euro. Anwältin Regina Rick kündigte direkt nach dem Urteil an, die Münchner Rechtsmedizin zu verklagen. Erst durch deren Gutachten hatten die Ermittlungen wegen Mordes begonnen. Der Freispruch sei „ein Anfang“, dieses Unrecht aufzuarbeiten, sagt Rick.

Doch wie geht es weiter? Genditzki sei „stabil“, sagt Rick – er werde jetzt weiter arbeiten. Im Augustiner nahm er am Freitag viele Glückwünsche entgegen. Anfangs lächelte er selten, als sei ihm die schiere Menge an Menschen unangenehm. Aber auch hier entspannte er sich mit der Zeit. Jahrelang, erzählt er, habe er sich auf gutes Essen gefreut, wenn er aus dem Knast kommt. Ein Rumpsteak hatte er als erstes verputzt, als er im August 2022 aus der JVA Landsberg entlassen wurde. Doch dabei ging es ihm wie am Freitag, als er Schnitzel mit Pommes bestellte: „Ich habe nichts geschmeckt“, sagte Genditzki.

