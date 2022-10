Münchnerin im eigenen Haus ermordet: Frau lag zehn Stunden am Boden - „Tod billigend in Kauf genommen“

Von: Andreas Thieme

Mira K. (67) wurde an Weihnachten 2020 ermordet © privat

Es war ein kaltblütiger Mord: Ein Räuber hat Mira K. (67) aus Habgier erschlagen. Die Rentnerin hätte womöglich gerettet werden können - laut Gericht lag sie nach der Tat bis zu zehn Stunden am Boden. Nach Weihnachten fand eine Nachbarin die schockgefrorene Leiche. Der Täter muss ins Gefängnis.

München - Ermordet im eigenen Haus: An Weihnachten 2020 wurde Mira K. (67) in der Amalienburgstraße von einem Einbrecher ausgeraubt und erschlagen. Jetzt muss ihr Täter hinter Gitter: Das Landgericht verurteilte Milan R. (53) wegen Mordes sowie wegen Raubes mit Todesfolge am Freitag zu lebenslanger Haft. Insgesamt 15 Tage lang hatte der Aufsehen erregende Mordprozess am Landgericht gedauert.

Nach den Feststellungen des Schwurgerichts hat der Angeklagte am 26. Dezember die in ihrem Reihenhaus in München-Obermenzing lebende, damals 66jährige Geschädigte Mira K. getötet, als er von dieser im Haus angetroffen wurde. Der Angeklagte hatte sich aus Habgier zum Einbruch in deren Anwesen entschlossen und ging „mit massiver körperlicher Gewalt gegen die Geschädigte vor, um sein Vorhaben umsetzen zu können.“

Das Tatmotiv: Habgier. Laut Urteil hatte der Handwerker gehört, dass die Vermieterin wohlhabend war. „Er war jederzeit bereit, Gewalt anzuwenden“, sagt Richterin Elisabeth Ehrl. Rücksichtslos habe er ihren Tod „billigend in Kauf genommen“, als Milan R. die Seniorin durch „mit hoher Intensität geführte Faustschläge“ niederstreckte und auch mit einem Schraubenzieher attackierte.

München: Späteres Mordopfer lag zehn Stunden blutend am Boden - Nachbarin fand ihre Leiche

Eine Nachbarin fand die Leiche nach Weihnachten. Den Ermittlungen zufolge war Mira K. zuhause verblutet. Zwei bis zehn Stunden habe ihre Todeskampf gedauert, sagte die Richterin. Die bittere Erkenntnis: Die Seniorin hätte womöglich noch gerettet werden können - doch niemand war in der Nähe, um zu helfen.

Durch eine DNA-Spur am Tatort rückte Milan R. in den Fokus der Ermittler. Das Schwurgericht sah seine Täterschaft aufgrund einer Reihe von Beweismitteln und Indizien letztlich als erwiesen an, im Wesentlichen aufgrund seines Aufenthaltes zur Tatzeit in München und wegen eines DNA-Exakt-Treffers am Tatort. Die besondere Schwere der Schuld stellte die Kammer - entgegen des Antrags der Staatsanwaltschaft - nicht fest, insbesondere, weil der Angeklagte nur mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hatte.