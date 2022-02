Widerwärtige Trickbetrüger-Masche - 93-Jähriger im Auto beklaut

Ganoven lauern vor Bank-Filiale

+ © Astrid Schmidhuber So ist’s passiert: Im Auto wurde dem 93-Jährigen das Geld von einem Unbekanntem aus dem Portemonnaie geklaut. © Astrid Schmidhuber

Es kann jeden treffen: In Germering ist ein 93-Jähriger Opfer einer fiesen Trickbetrüger-Masche geworden. Nun möchte er andere warnen.

Erst hat er es gar nicht bemerkt, dann konnte er kaum glauben, was ihm passiert ist… Anton K. (Name geändert) aus Germering im Westen Münchens ist Opfer einer widerwärtigen Trickbetrüger-Masche geworden. Um andere zu warnen, erzählt er seine Geschichte.

Am vorigen Freitag war K. beim Ohrenarzt in der Unteren Bahnhofstraße, sein Auto hatte er vor der Tür auf dem Behindertenparkplatz abgestellt. Der Rentner ist 93 Jahre alt, nicht mehr gut zu Fuß, geistig aber voll auf der Höhe. Der Ohrenarzt befindet sich über einer Filiale der VR-Bank. Geldinstitut und Doktor teilen sich einen Ein- und Ausgang.

Schock an der Kasse: Alle Scheine sind weg

Als K. nach seinem Termin losfahren wollte, klopfte ein Unbekannter an die Beifahrertür und öffnete diese sofort. Er hatte eine Zwei-Euro-Münze und fragte, ob K. sie in Zehn-Cent-Stücke tauschen könnte. Der Rentner wollte helfen, kramte seinen Geldbeutel raus und suchte. Der Unbekannte lehnte sich ins Auto und „half“ ihm dabei. Dann verabschiedete sich der Mann, und K. fuhr weiter zum Einkaufen. An der Kasse der Schock: Im Geldbeutel war das Fach mit den Scheinen leer - alle 20- und 50-Euro-Scheine im Gesamtwert von 200 Euro sowie ein paar Gutscheinbons vom Metzger waren weg!

+ Der Tatort: Vor der VR-Bank-Filiale in der Unteren Bahnhofstraße in Germering parkte der Rentner. © Astrid Schmidhuber

Dem Rentner war nun klar, was passiert sein musste: „Wahrscheinlich hat der Mann die Scheine unauffällig mit zwei Fingern herausgenommen…“ K. fuhr direkt zur Polizei und zeigte den Diebstahl an. Seine Hoffnung: Ein Beamter würde direkt mit ihm kommen und sich auf die Suche nach dem Täter machen. Doch erst mal musste die Anzeige aufgenommen werden, eine halbe Stunde verging. „Dann ist nichts mehr passiert. Das hat mich sehr, sehr geärgert“, sagt K. Der 93-Jährige vermutet, dass der oder die Täter gezielt vor der Bank herumgelungert haben, um Menschen mit vollen Geldbeuteln ins Visier zu nehmen. K. hatte also noch Glück, dass er gerade nichts abgehoben hatte - er war ja nur beim Arzt.

Die Maschen der Betrüger Die Masche aus Germering ist ein sogenannter Wechselgeldbetrug. In München ist sie eher die Ausnahme. Das teilt das Kommissariat 65 mit, das für Trickdiebstahl, Trickbetrug und Taschendiebstahl zuständig ist. Gängigere Masche derzeit: Die Gauner geben sich als Handwerker aus und gelangen so in die Wohnungen meist älterer Herrschaften. Beliebter Vorwand: Sie wollen angeblich die Wasserhähne kontrollieren. In Wirklichkeit suchen die Gauner aber nach Bargeld und Schmuck! Die Strafverfolgung ist oft schwierig - auch deshalb, weil die Gauner nach Einschätzung der Polizei Profis sind und nach ein paar Versuche in die nächste Stadt weiterziehen. Die Zahl der Taschendiebstähle hat in den vergangenen zwei Jahren derweil abgenommen. Der Grund, na klar: Wegen Corona waren weniger mögliche Opfer unterwegs.

Dennoch: Der Senior ärgert sich maßlos, dass er auf die Masche hereingefallen ist. „Ich dachte immer, mir kann das nie passieren“, sagt er.

Bei der Germeringer Polizei laufen derweil die Ermittlungen. Bisher ohne Erfolg. K. schätzt den Täter auf ungefähr 50 Jahre, er war gut gekleidet und trug dunkle Klamotten. „Leider gab es keinen unbeteiligten Zeugen“, sagt ein Polizeisprecher. Ein Fahndungsaufruf blieb unbeantwortet.