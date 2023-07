„Langes Ratschen geht hier nicht“: Kult-Wirtin Gerti arbeitet jetzt in der Staatsoper

Von: Nina Bautz

Kult-Wirtin Gerti Guhl (76) serviert jetzt in der Staatsoper. © Markus Götzfried

Kult-Wirtin Gerti Guhl von der Fraunhofer Schoppenstube hat mit 76 Jahren wieder in der Gastronomie angefangen und arbeitet nun in der Bayerischen Staatsoper.

München – Vorsichtig beäugt der Gast die Bedienung. „Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Sind Sie die Gerti?“ Ja, und ob das die Gerti ist. Nur würde sie hier keiner vermuten: in der schicken Dallmayr-Theatergastronomie in der Bayerischen Staatsoper, bekleidet mit feinem Zwirn. Die bekannte Wirtin, die 40 Jahre lang die urige Fraunhofer Schoppenstube geleitet hatte, fängt nun mit 76 Jahren wieder an, in der Gastronomie zu arbeiten. Mit ihrer offenen, herzlichen Art bringt Gerti Guhl frischen Wind in die Oper.

Genau zehn Jahre ist es her, dass die Schoppenstube an der Fraunhoferstraße schließen musste, weil der Mietvertrag ausgelaufen war. Monatelang hatten Stammgäste und prominente Unterstützer wie Marcus H. Rosenmüller, Udo Wachtveitl, Luise Kinseher, Maxi Schafroth, Helmut Schleich und viele mehr versucht, die bekannteste `Boazn´ der Stadt zu retten. Es gab damals auch ein Gesangsvideo, um eine neue, passende Bleibe zu finden – hier sang sogar der damalige Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) mit. All die Mühe war vergebens.

Nach dem Ende der Schoppenstube: „Habe die Gegend gemieden“

Monatelang trauerte Gerti danach um ihr Lebenswerk und um „ihre Großfamilie“. „Ich habe die gesamte Gegend darum gemieden, weil es zu sehr wehgetan hat.“ Nachdem sie sich wieder aufgerappelt hatte, genoss sie ihre Rente, machte Yoga, Nordic Walking, ging schwimmen, gründete mit Freunden den Verein Spielraum – und gewöhnte sich endlich daran, abends freizuhaben und sich mit Freunden verabreden zu können.

„Langweilig war mir nie“, sagt sie. „Aber ich hatte irgendwann Sorge, in die Altersarmut abzurutschen und dem Staat auf der Tasche zu liegen. Da kam der Gedanke: Warum arbeite ich nicht wieder in der Gastro?“ Viele Bekannte hätten gesagt: „Ja, spinnst du? In deinem Alter wieder arbeiten anzufangen?“ Da habe sie nur gelacht, erzählt Gerti. „Des war mir wurscht.“

„Ich hätte nie gedacht, dass die mich alte Frau noch nehmen“

Als ihr eine Freundin eine Job-Anzeige der Dallmayr-Gastronomie zeigt, wird sie hellhörig. Denn vor ihrer Zeit in der Schoppenstube hat Gerti genau dort in der Bayerischen Staatsoper im Restaurant gearbeitet – damals noch bei Käfer. „Ich hätte nicht gedacht, dass die mich alte Frau noch nehmen.“ Aber nach ein paar Wochen hat sie die Zusage. „Vielleicht haben die mich gegoogelt und deshalb genommen“, mutmaßt sie.

Gerti 2013 bei der Abschiedsfeier vor ihrer Fraunhofer Schoppenstube © Sigi Jantz

In der Fraunhofer Schoppenstube hat Gerti nicht nur Wein serviert, Händchen bei Liebeskummer gehalten und ein offenes Ohr für alle gehabt. Ihr Markenzeichen – und früher das ihres verstorbenen Mannes Werner – war auch die Wirtshaus-Musik. Regelmäßig läutete die Wirtin die Glocke, teilte Liedblätter aus, und dann sang und schunkelte das ganze Lokal – wie in einer Hafenkneipe. Gar so ausgelassen geht es in der Staatsoper freilich nicht zu. Aber Gerti wäre nicht Gerti, wenn sie sich nicht auch hier schnell angepasst hätte.

„Ich verstelle mich hier nicht.“

Seit Februar serviert sie auf Minijob-Basis Delikatessen vor Vorstellungsbeginn. „Langes Ratschen und Dazuhocken geht hier nicht“, sagt sie. „Aber das ist ja auch kein Nachtlokal. Man ist ein wenig distanzierter – aber ich verstelle mich nicht und bin trotzdem offen und fröhlich.

Es macht mir echt Spaß. Hier herrscht ein großes Miteinander: von den Künstlern über die Garderobendame bis hin zur Gastronomie.“ Die Bestätigung, dass sie in ihrem Alter noch etwas leisten könne, tue ihr gut. „Und es ist angenehm, nicht mehr solch eine große Verantwortung für ein ganzes Lokal zu haben.“

Gertis Erfahrung hilft jungen Kollegen

Zu den jungen Leuten hat Gerti Guhl immer einen besonderen Draht gehabt, und auch hier ist sie ein wenig die Mutti für alle. „Ich zeige den jungen Kollegen, wie sie auf Gäste zugehen können, dass die sich willkommen fühlen – ohne aufdringlich zu sein.“ Einmal hätten ein paar Kollegen privat einen Maibaum aufgestellt. „Da hab ich ihnen Brezn vorbeigebracht, zur Stärkung.“

Ans Aufhören denkt Gerti nicht. „Solange der Herrgott mir g’sunde Haxn gibt, mach ich weiter.“ Und wenn dann mal wieder ein Gast ins Opern-Restaurant kommt, der sie noch aus der Schoppenstube kennt, dann geht ihr das Herz auf. Und es ist fast ein bisschen wie damals.