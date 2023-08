Münchner (24) schießt auf Polizisten: Tat geschah in psychischer Extremsituation

Von: Nadja Hoffmann

Zu der Wahnsinnstag kam es am Frankfurter Ring. © Schlaf/Picture Alliance

Ein Münchner (24) sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er eine Waffe gegen Polizisten gezogen und abgedrückt hat. Vorausgegangen waren psychische Probleme.

München – Bruchteile einer Sekunde und das genau richtige Reaktionsvermögen sind wohl die Komponenten, die einem Polizisten das Leben gerettet haben. Auf ihn wurde am Sonntag (6. August) in den frühen Morgenstunden geschossen - von einem 24-Jährigen, der zuvor seinen Suizid angekündigt hat. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, zog er plötzlich eine Waffe. Nur der schnelle Griff eines Kollegen sorgte dafür, dass die Kugel am Boden gelandet ist. Nun ermittelt mit Mordkommission wegen versuchter Tötung. Der 24-Jährige sitzt in U-Haft.

Vorfall in München: Täter greift die Polizisten sofort an

Was ihn in der Nacht zu Sonntag dermaßen in Bedrängnis gebracht hat, ist laut Präsidium derzeit noch unklar. Die Mutter des Arbeitslosen hatte gegen 5 Uhr den Notruf gewählt und erklärt, dass sich ihr Sohn in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden würde. In einer Whatsapp-Nachricht habe er ihr gegenüber seinen Selbstmord angekündigt. Als weitere Information lag der Polizei nur vor, dass sich der Mann im Norden der Stadt befindet.

Mehrere Streifen haben sich daraufhin sofort auf die Suche gemacht. Eine wurde gegen 5.40 Uhr in Milbertshofen fündig. Die beiden männlichen Beamten entdeckten nahe der U-Bahnstation Frankfurter Ring eine Person, auf die die Beschreibung gepasst hat. Als sie den Mann kontrollieren wollten, eskalierte die Situation. Während seiner Durchsuchung griff der Münchner, der schon mehrfach wegen Drogen in Konflikt mit Gesetz gekommen ist, plötzlich unter seine Jacke. Dort trug er verdeckt am Körper eine scharfe Waffe. Diese zückte der 24-Jährige und wollte sofort auf die Polizisten schießen. Es entstand ein kurzes Handgemenge, in dem einer der Polizisten, den Arm des Mannes fixieren konnte. Der Beamte erlitt dabei ein Knalltrauma im Ohr und kam ins Krankenhaus. Gegen den 24-Jährigen erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Hinweise der Polizei: „Grundsätzlich berichtet die Münchner Polizei nicht über Suizidgeschehen, da hierdurch Impulse für Nachahmungstaten entstehen könnten. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.“