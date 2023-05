Diese Stelle am Stachus kennt jeder – historische Fotos zeigen, wie sie sich verändert hat

Münchner Bildergeschichten: Damals und heute

+ © Imago-Images / Erich Andres Im Vergleich wird deutlich, wie sehr sich der Stachus verändert hat. © Imago-Images / Erich Andres

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Miriam Haberhauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Münchner Stadtbild hat sich über die Jahre stark verändert. Am Beispiel des Osrams-Schriftzuges am Karlsplatz wird die Entwicklung besonders deutlich.

München – Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und reagieren auf Veränderungen unserer Umgebung sensibel. Aber dass massenweise Münchner eine Neon-Reklame vermissen würden, kam unerwartet. Und doch war das beim Stachus der Fall, als im September 2019 der Schriftzug der deutschen Osram-Licht-AG an der neobarocken Fassade des Rondells am Karlsplatz erlosch.

Osram-Reklame am Stachus – Zeit hinterlässt ihre Spuren

„Hell wie der lichte Tag“, lautet der Schriftzug, den Osram Ende der 1950er Jahre als Illumination am quirligen Stachus (vor der Beruhigung durch die Fußgängerzone 1972 der verkehrsreichste Platz Europas) installieren lässt: quasi symbolisch als Lichtblick nach den dunklen Zeiten des Zweiten Weltkriegs und Wegweiser ins deutsche Wirtschaftswunder samt technischen Fortschritt.

Vor vier Jahren demontierte Osram den Blickfang. Teuer, wartungsintensiv und Strom-Fresser waren die 19 Buchstaben geworden und außerdem von Wind und Wetter stark in Mitleidenschaft gezogen.

+ Der Karlsplatz 1957 mit der ursprünglichen Osram-Werbung. © Imago-Images / Erich Andres

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Übrigens: Stachus heißt das 1791 angelegte Areal eigentlich nur inoffiziell: Vom Volksmund benannt nach dem Wirt Mathias Eustachius Förderl, der dort, wo heute der Kaufhof steht, in einer beliebten Gastwirtschaft mit Garten Bier ausschenkte.

Mit Retro-Charm: Stachus-Schriftzug leuchtet wieder

Die Lokalpresse berichtete nostalgisch, viele Münchner meldeten sich zu Wort und wünschten sich den vertrauten Schriftzug hoch über München zurück. Die Debatte fand Einzug ins Rathaus. Eine technisch zeitgemäße Lösung sollte her, angepasst an die Typographie der ehemaligen Neon-Reklame. Den Zuschlag bekam das Unternehmen Guttenberg+Partner aus der Oberpfalz, das auch Porsche mit High-Tech-Lösungen versorgt.

+ Der Karlsplatz im September 2020 ohne den Osram-Schriftzug am Rondell. © Ralph Peters/ Imago Images

Mit Retro-Charme, aber auf dem neuesten Stand der LED-Technik gebracht, strahlt seit Anfang 2021 der zweimal 25 Meter lange Slogan wieder hinter weißem Acrylglas. Gesteuert von einer empfindlichen, umgebungslichtabhängigen Dimmung, damit München auch am Stachus wieder leuchtet.

Auch Michael Jackson kaufte ein: Spielwarenhandel in München

Noch ein Lichtblick am Stachus: Das Münchner Spielwarengeschäft „Obletter“, gegründet 1825 von einem Südtiroler Figurenschnitzer, wird das innerstädtische Einzelhandels-Sterben überleben. Seit 1927 mit Stammhaus im Eckgebäude am Karlsplatz-Rondell beheimatet, expandiert das familiengeführte Unternehmen bis in die 1990er rasant. Auch Michael Jackson, großer Pop-Star und großes Kind mit Peter-Pan-Faible, kauft dort im Frühsommer 1992 anlässlich seiner Deutschland-Tour Lego, Puzzles und Kaiser-Wilhelm-Andenken.

+ Der Karlsplatz 2022 in der Abenddämmerung mit erneuertem Schriftzug. © Martin Falbisoner

Doch bald geht es bergab mit dem Münchner Laden und seinen Schätzen in den Regalen. Denn schon länger kommen Bär und PlayStation per Mausklick aus China. Doch nun wurde der Mietvertrag des charmanten Geschäfts wider Erwarten und allen Widrigkeiten zum Trotz verlängert. Eine gute Nachricht, die nicht nur Kinderaugen leuchten lässt.Sven Goergens

Am Pini-Haus in München fällt beim Blick nach oben noch etwas anderes auf. Ein Schild, das lange Zeit das Dach des Gebäudes am Stachus zierte, fehlt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.