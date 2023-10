München wieder dicht: Stammstrecke und Flughafen-Halt gesperrt

Von: Felix Herz

An diesem Wochenende fährt keine S-Bahn auf der Münchner Stammstrecke. Ab Montag wird zudem der Flughafen-Halt gesperrt – für fast drei Wochen.

München – Die Menschen in München müssen sich ab diesem Wochenende auf vielerlei Umständlichkeit einstellen. Seit Freitag, 20. Oktober, fährt keine S-Bahn mehr auf der Münchner Stammstrecke. Ab Montag entfällt dann auch noch der Flughafen-Halt – für mehrere Wochen.

Stammstrecke und Flughafen-Halt dicht: Sperrungen im Münchner ÖPNV

Noch bis Montagmorgen, 23. Oktober, gegen 4.40 Uhr, ist die Stammstrecke in München dicht. Aus Westen kommend enden die S-Bahnen daher in Pasing, am Hauptbahnhof oder am Heimeranplatz. Von Osten her kommend ist am Leuchtenbergring oder in Giesing Schluss. Laut BR stehen diverse Reparaturen, Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen an. Dank einer Umleitung hält die S8 als einzige Linie am Ostbahnhof.

In München fährt am Wochenende keine einzige S-Bahn über die Stammstrecke. Auch der Flughafen-Halt wird demnächst gesperrt. (Symbolbild) © Sven Simon / IMAGO

Für Ersatz wird aber gesorgt. So können Fahrgäste die Regionalzüge, U-Bahnen und Busse nutzen, die parallel zur Stammstrecke verkehren. Eine Alternative ist auch die ebenfalls parallel zur Stammstrecke fahrende Tram 19, die an diesem Wochenende öfter verkehren wird. Und: Erstmals werden laut BR auch Leihräder von „Call a Bike“ zur Verfügung gestellt – die erste halbe Stunde ist dabei kostenlos.

Flughafen-Halt entfällt ab Montag – für knapp drei Wochen

Vor allem für Flugreisende ist es am Montag aber noch nicht rum, im Gegenteil, es wird umständlicher. Denn ab Beginn der kommenden Woche fahren gar keine Züge mehr direkt zum Flughafen. Also weder die S1 oder die S8, noch der Regionalzug, der unter anderem Regensburg mit dem Münchner Flughafen verbindet. Für die Strecke bleibt fast drei Wochen lang nur der Bus.

Grund für die Einschränkung ist laut BR die Erneuerung von Gleisen, Schienen und Weichen. Zudem will man Arbeiten am Tunnelbahnhof vollziehen – zum Beispiel die Erneuerung von Sitzgelegenheiten und das Streichen der Treppenhäuser. (fhz)

