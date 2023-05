„Geständnis, das einen erschaudern lässt“: Krankenpfleger spritzte zwei Patienten tot - Sein Urteil überrascht

Von: Andreas Thieme

Mario G. (27, Mitte) mit seinen Anwälten Ömer Sahinic (li) und Benendikt Stehle (re.) © SIGI JANTZ

Seine Taten schockieren - besonders aber sein Motiv: Mario G. (27) spritzte als Krankenpfleger am Klinikum rechts der Isar zwei Patienten tot. Weil er seine Ruhe haben und „nicht arbeiten“ wollte. Dafür muss er nun lebenslänglich ins Gefängnis, kassierte aber nicht die Höchststrafe.

München - Seine Patienten vertrauten ihm, doch er wollte nur seinen Kater auskurieren und Arbeit vermeiden – deshalb setzte er sie mit Spritzen außer Gefecht. Weil zwei von ihnen starben, musste Krankenpfleger Mario G. (27) wegen Mordes vor Gericht. Und jetzt lebenslänglich ins Gefängnis, urteilte Richter Norbert Riedmann.

„Man denkt in keiner Sekunde daran, dass ein Pfleger, der zuständig ist, für die Heilung zu sorgen, einen angreift“, sagte der Vorsitzende Richter gestern in seiner Urteilsbegründung. „Es war sein Job, bei der Heilung zu helfen und er macht genau das Gegenteil und das auch noch im Krankenhaus.“

Schockiert von den Taten des Krankenpflegers war auch das Klinikum rechts der Isar, das Mario G. 2020 für drei Monate angestellt hatte. Denn G. habe „seine Bequemlichkeit über das Lebensrecht der Patienten gestellt“, rügte der Richter. Um „Zeit zu haben fürs Schlafen oder fürs Handyspielen“. Riedmann sprach von einem „Geständnis, das allerdings schon fast ein bisschen schaudern lässt“ – und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Haftentlassung vor Ablauf von 15 Jahren ist für Mario G. damit ausgeschlossen.

München: Krankenpfleger spritzte zwei Patienten tot - er muss lebenslang hinter Gitter

Im rechts der Isar hatte der Pfleger auf der Wachstation gearbeitet. Dort hatte er zwei 80- und 89-jährige Patienten getötet, wie er zugab. In sechs weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Als Tatmotiv gab G an., „Zeit zu haben fürs Schlafen oder fürs Handyspielen“. Er hatte sich im Strafprozess später mehrmals entschuldigt.

Seine Anwälte Benedikt Stehle und Ömer Sahinci kündigten an, das Urteil anzufechten. Ihr Mandant sei „relativ zufrieden“, dass er keine Sicherungsverwahrung bekommen habe, sagte Stehle nach dem Urteil und kündigt an, „erstmal pro forma“ Revision einlegen zu wollen. Mario G. bereue die Taten, betonte der Strafverteidiger. „Es hat ihn die ganze Zeit schon sehr belastet, was er getan hat.“