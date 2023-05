Gewalt gegen Polizisten: Zahl der Fälle steigt in München weiter an - „Müssen die schützen, die uns schützen“

Von: Nadja Hoffmann

Die Polizei in München rückt zu 300.000 Einsätzen pro Jahr aus. © Kneffel/DPA

Sie werden beleidigt, angegriffen und verletzt: Polizisten in München. Aktuelle Zahlen des Präsidiums zeigen, dass die Gewalt gegen Beamten zunimmt.

Die Gewalt gegen Einsatzbeamte nimmt in München weiter zu. Das zeigen die aktuellen Zahlen, die Polizei-Präsident Thomas Hampel am Freitag präsentierte. Demnach gab es im Jahr 2022 insgesamt 1510 Fälle. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Und ganze 30 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren, als 1154 Attacken gegen Münchner Polizisten registriert wurden. Positiv an der aktuellen Statistik: Laut Hampel wurde kein Polizist im Dienst schwer verletzt. Aber er stellt klar: „Wir müssen die schützen, die uns schützen.“

München: 610 Beamte im Dienst verletzt

Ein Drittel (und somit Großteil der erfassten Fälle von Gewalt gegen Polizisten) machen Beleidigungen aus. Wie der Präsident betonte, müssten sich die Einsatzkräfte viel anhören, hätten ohnehin ein dickes Fell. „Sie sind aber kein Freiwild.“ Auffällig sei, dass nicht nur die Aggressivität zunehme, sondern auch die psychische Gewalt. Demnach seien 610 Beamte im Dienst verletzt worden. Insgesamt gab es 513 tätliche Angriffe (110 mehr als im Vorjahr) und 374 Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte (plus 39.)

Stellte die aktuelle Statistik vor: Polizei-Präsident Thomas Hampel. © Oliver Bodmer

In elf Fällen haben Personen, gegen die die Polizei vorgehen musste, ein Messer bei sich geführt - sieben Mal sei dieses auch gezogen worden. Vier Mal mussten Münchner Polizisten laut Hampel in einer Bedrohungssituation von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen - diese also ziehen. In einem Fall musste ein Beamter auch abdrücken.

