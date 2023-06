Kurz vor Rammstein-Konzert: Demonstranten versammeln sich vor U-Bahn - „Der Sänger ist Täter“

Von: Joshua Eibl

Till Lindemann, der Sänger der Band Rammstein, steht bei einem Konzert in Hamburg im Juni 2022 auf der Bühne. © Jens Koch/dpa/Archiv

Am Sonntag endete die Konzertserie von Rammstein in München – doch vor dem Olympiastadion gab es erneut Proteste. Menschen mit Blut-bespritzten Maleranzügen demonstrierten gegen Frontmann Lindemann.

München - Menschen mit Blut-bespritzten Maleranzügen und weißen Masken versammelten sich während des letzten Rammsteinkonzerts am gestrigen Sonntag (11. Juni) in München. Mit auf der Haut geschriebenen Statements wie „end rape culture“ oder „my body, my choice“ solidarisierten sich rund 60 Menschen in der Nähe des U-Bahneingangs Olympiazentrum mit Betroffenen sexualisierter Gewalt.

Kurz vor Rammstein-Konzert: „Der Sänger ist Täter“ - Demonstranten versammeln sich an U-Bahn

Mit den Masken wollten die Aktivisten verdeutlichen, dass es keine Einzelfälle wären. „Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt haben System und sind ein gewalttätiger Auswuchs unserer patriarchalen Gesellschaft. Es kann jede treffen, es trifft jeden Tag zu viele“, erklärte eine Aktivistin den Passanten und Fans durchs Mikrofon.

Kundgebung gegen das Rammstein-Konzert in Solidarität mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt. © privat

Verbale Auseinandersetzungen mit Fans

Immer wieder wendete sich die Menge auch an die zum Konzert gehenden Fans: „Wir sind hier, wir sind laut, die Bühne gehört abgebaut.“ Dabei legten sich die Demonstrierenden wie tot auf den Boden, um zu verdeutlichen, dass „sexualisierte Gewalt im schlimmsten Fall den Tod bedeuten kann“. Mehrere Minuten lang waren währenddessen die eingesprochenen Berichte der Mädchen und Frauen, die ihre Erfahrungen veröffentlicht hatten, als Tonaufnahmen zu hören.

Ein Polizeisprecher gab auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA an, dass die angemeldete Kundgebung größtenteils störungsfrei verlief. Es kam immer wieder mit einigen Fans zu verbalen Auseinandersetzungen und Beleidigungen. Kurz nach dem Rammstein Konzert brannte eine Kirche im Olympiapark komplett nieder.

Die Demonstranten forderten: „Der Sänger, der gleich vor Tausenden Menschen, vor euch performen wird, ist Täter, ist laut Betroffenen Vergewaltiger und hat seine Macht missbraucht, um Übergriffe und sexualisierte Gewalt auszuüben. Wir sind hier, um zu verhindern, dass ihr so tut, als wäre nichts, dass ihr mit eurer Anwesenheit, eurem Applaus und Jubel bei diesem Konzert diese Taten akzeptiert, mitverantwortet und legitimiert.“ Sie forderten die Fans auf, den Betroffenen Glauben zu schenken und sich zu solidarisieren. Lindemann selbst geht nun mit einem Anwalt gegen die Vorwürfe vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

