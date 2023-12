Immer jünger, immer brutaler: Münchens Teenager im Gewaltrausch – verstörende Fälle zeigen Ausmaß

Von: Isabel Winklbauer

Schon wieder hat ein Jugendlicher zugestochen! Am Freitag kam es vor dem Jugendzentrum an der Schertlinstraße in Obersendling zu einer Schlägerei unter jungen Besuchern.

Mehrere waren bereits leicht verletzt, als eine 58-Jährige Frau eingriff, um zu schlichten. Da zog ein 17-jähriger Teenager palästinensischer Herkunft eine Waffe und stach der Frau in den Kopf. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Inzwischen geht es ihr besser, wie die Polizei meldet. Doch das ist nur ein Fall von jungen Leuten im Gewaltrausch.

Fall zwei: Eine Gruppe Jugendlicher will das Gucci-Cap eines 14-Jährigen haben. Die Jungs umzingeln den Buben, ihr Anführer schüchtert ihn mit geballter Faust ein, sodass ihm die anderen die Kappe entreißen können. Dieser Fall aus dem August wurde jetzt geklärt: Als Haupttäter hat die Polizei den Bruder (18) des Täters am Jugendzentrum identifiziert! Beide Brüder sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Viele gegen einen: Jugendliche greifen einen Mann an. © Nadja Hoffmann

Fall drei: Vergangenen Mittwoch drohen zwei Jugendliche einem 13-Jährigen am S-Bahnhof Rosenheimer Platz Gewalt an, sodass er ihnen seine Luxus-Jacke (Marke Moncler) gibt. Inzwischen stellte die Polizei fest, dass der eine Täter 14 ist, der andere 21. Beide wurden wegen räuberischer Erpressung angezeigt.

Am Jugendzentrum an der Schertlinstraße stach ein Teenager auf eine Frau ein. © Marcus Schlaf

Beängstigend: Um fast 30 Prozent sind Gewalttaten unter Kindern und Jugendlichen in München im vergangenen Jahr angestiegen, meldete die Polizei im Oktober. Deutschlandweit sind die Zahlen noch deutlicher: 2022 gab es laut Bundeskriminalamt (BKA) 93 095 Delikte, bei denen Kinder und Jugendliche Verdächtige waren, was einem Plus von 35,5 Prozent entspricht. „Bedenklich ist, dass die Täter immer jünger werden und die Zahl der Raubdelikte dramatisch zunimmt“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Das Phänomen hat Folgen für die gesamte Gesellschaft. „Wird ein gewalttätiger Jugendlicher zum Intensivtäter, entstehen durch seine rund 100 Opfer bis zu seinem 25. Geburtstag soziale Folgekosten von bis zu 1,7 Millionen Euro“, rechnet das Projekt „Kurve kriegen“ vor. Bei der Initiative aus Nordrhein-Westfalen setzt man auf Früherkennung einer kriminellen Laufbahn und integrative Projekte, um Folgetaten von gewalttätigen Teenagern in möglichst frühem Alter zu verhindern.

In München werden viele der jungen Straftäter geschnappt und verurteilt. Wie zum Beispiel zwei Messerstecher (15 und 17), die 2021 am Rosenheimer Platz einen 17-Jährigen im Rahmen eines Drogendeals töteten. Sie kamen für acht und vier Jahre ins Gefängnis.

