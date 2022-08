Prognose für München immer konkreter: Wird auch Robbie-Williams-Show von Wetter-Kapriolen überschattet?

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Beim Robbie-Williams-Konzert in München könnte es gewittern. © Imago (Montage)

Robbie Williams kommt nach München und bringt offenbar Regen mit. Pünktlich zum Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen und Gewittern.

Update vom 26. August, 10.30 Uhr: Noch scheint die Sonne vereinzelt durch die Wolken über Münchens Himmel. Doch zum Open-Air-Konzert morgen Abend müssen sich die Fans wohl auf Regen einstellen. Bereits am Nachmittag sollen die ersten Regentropfen fallen. Wetteronline warnt gar vor vereinzelten Gewittern in der Region. Bitter für die Robbie-Williams-Fans: Regenschirme sind auf dem Konzertgelände nicht erlaubt.

Unwetter-Gefahr bei Robbie-Williams-Konzert: Risiko am Nachmittag am höchsten

Update vom 24. August, 10.41 Uhr: Es dürfte eine echte Hängepartie werden, das Wetter zum Robbie-Williams-Konzert am Samstag, ähnlich wie vergangene Woche, als Helene Fischer ihr Mega-Konzert abhielt. Aktuell sieht das Portal wetteronline für den kommenden Samstag alles andere als Kaiserwetter für München. Am Nachmittag ist das Gewitter-Risiko aktuell am höchsten, am Vormittag soll es zu Schauern kommen. Auch am Abend sind derzeit Regenschauer angesagt. Erst in der Nacht auf Sonntag soll es dann trocken werden.

Noch ist ein wenig Zeit bis zum Samstag, dennoch sollten Besucher des Konzerts bereits jetzt entsprechende Kleidung parat legen - sie könnte wichtiger werden als es so manchen lieb ist.

Robbie Williams in München: Bittere Wetter-Prognose - kracht es am Samstag?

Erstmeldung vom 24. August 2022

München - Nach den Schlagerstars Andreas Gabalier und Helene Fischer bildet Robbie Williams am kommenden Samstag (27. August) den krönenden Abschluss der Münchner Konzertreihe. Der Deutsche Wetterdienst warnt vorab vor Starkregen, Veranstalter Leutgeb Entertainment verspricht dennoch einen reibungslosen Ablauf.

Robbie-Williams-Konzert in München: Deutscher Wetterdienst kündigt Starkregen an

Noch strahlt die Sonne über Bayerns Landeshauptstadt. Doch ein Blick auf die Wetterprognose zeigt: Die Sommerhitze ist nur von kurzer Dauer. Pünktlich zum Wochenende kündigen sich, wie bereits beim Helene-Fischer-Konzert vor einigen Tagen, starke Regenfälle an. Besonders im Südosten Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer „lokalen Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel.“

Veranstalter sieht sich vorbereitet

Der Konzertveranstalter Leutgeb Entertainment betont auf seiner Homepage, die Wettersituation werde kontinuierlich beobachtet und bewertet. Die Sicherheit der Fans werde zu keinem Zeitpunkt in Gefahr sein. Neben Entwässerungsrinnen auf dem Konzertgelände plant er, die Fans über wichtige Sicherheitshinweise vor Konzertbeginn auf den LED-Leinwänden zu informieren. Bezogen auf eine mögliche Unwettergefahr kündigt er an: „Für diesen Fall gibt es natürlich einen Evakuierungsablauf, in welchem ihr in festen Gebäuden in Sicherheit gebracht werdet.“

Besucher sollen außerdem die Möglichkeit haben, auf dem Konzertgelände Regenponchos zu erwerben. Die Mitnahme von Regenschirmen ist jedoch - wie bereits beim Konzert am vergangenen Samstag - verboten. Wegen Problemen im VIP-Bereich beim Helene-Fischer-Konzert war Leutgeb Entertainment diese Woche bereits einmal in die Kritik geraten. Williams-Fans kritisierten außerdem die nachträgliche Änderung der Ticketkategorien. (mlh)