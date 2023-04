Ghost – Nachricht von Sam

Der Kino-Blockbuster kommt als magisches Musical ans Deutsche Theater. Faszinierende Special-Effects, mitreißende Musik und eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten. Das bietet Ghost – Das Musical.

Ein fantastischer Film als magisches Musical, das weltweit das Publikum verzaubert. Auch in der Bühnenfassung hat die bewegende Geschichte von Ghost – Nachricht von Sam über einen hinterhältigen Mord und die Kraft der wahren Liebe nichts von ihrem Zauber verloren. Durch die großartigen Songs wird sie vielmehr noch emotionaler in Szene gesetzt. Diese stammten von keinen Geringeren als Glen Ballard und Dave Stewart. Während Ballard als Produzent und Songwriter schon mit Größen wie Michael Jackson, Alanis Morissette, Anastacia und Tom Jones zusammengearbeitet hat, wurde Dave Steward als Teil des Pop-Duos Eurythmics weltberühmt.

Die romantische Story des Films mit Demi Moore, Patrick Swayze und Whoopie Goldberg in den Hauptrollen, der in den 90er Jahren Millionen Menschen ins Kino lockte, verpacken die beiden in großartige Melodien. Zehn Jahre nach seiner Broadway-Premiere kommt Ghost – Das Musical in einer Neuinszenierung nach München. Die Dialoge und Songtexte – ausgenommen „Unchained Melody“ aus dem Soundtrack zum Film – wurden hierfür ins Deutsche übersetzt.

Wie im Film wird auch im Musical die Geschichte von Bildhauerin Molly erzählt, die endlich diese drei berühmten Worte hören möchte: „Ich liebe dich“. Doch ihrem Freund, dem Banker Sam, gehen sie nicht über die Lippen. Ein hinterhältiger Raubüberfall zerstört das Glück der beiden – Sam stirbt und hinterlässt Molly, die fortan lernen muss, ohne ihre große Liebe weiterzuleben. Sam jedoch ist immer noch bei ihr und wandelt als Geist durch New York City, anfangs unfähig in die Geschehnisse einzugreifen. Bestürzt erkennt er, dass eine große Verschwörung hinter seinem Tod steckt und dass sich Molly in großer Gefahr befindet. Um Molly zu schützen, muss er herausfinden, wer wirklich für seinen Tod verantwortlich ist.

Pressestimmen über Ghost – das Musical

„Ghost (ist) ein absolut herausragendes Ereignis.“ Frankfurter Neue Presse

„Spätestens bei der berühmten Töpferszene (...) hört man das Rascheln der Taschentücher. Unbedingt ansehen und verzaubern lassen!“ musicalzentrale.de

„Das Publikum dankte mit Standing Ovations.“ Tiroler Tageszeitung

