„Gibt mir das Gefühl von Freiheit“: Krebspatientin (54) aus Weilheim läuft beim München Marathon mit

Angela Albrecht aus Weilheim geht dreimal pro Woche Joggen. Am 8. Oktober will die 54-jährige Krebspatientin beim München Marathon mitlaufen.

Angela Albrecht litt an einem Hirntumor. Auch wenn sich der unheilbare Krebs jederzeit wieder ausbreiten kann, gibt die Weilheimerin nicht auf. Sie will ihr Leben genießen – Energie schöpft sie aus dem regelmäßigen Laufen.

Weilheim/ München - Im Januar 2022 brach Angela Albrecht plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein. Sie befand sich mit ihrem Mann auf der gemeinsamen Almhütte in Mittenwald, mitten in der Nacht, doch ihr Mann war glücklicherweise noch wach. Er rief sofort den Notarzt. In der Unfallklinik in Murnau erhielt die Weilheimerin dann die schockierende Diagnose: Sie litt unter einem sechseinhalb Zentimeter großen Hirntumor. Einem sogenannten Glioblastom, das äußerst bösartig und aggressiv und nach derzeitigem Stand der Medizin nicht heilbar ist. Angela Albrecht musste sofort operiert werden.

„Mein Mann und ich waren am Boden zerstört“, sagt die heute 54-Jährige im Interview mit unserer Redaktion. Inzwischen ist die Diagnose mehr als eineinhalb Jahre her. Albrecht wurde damals erfolgreich operiert, der Tumor konnte vollständig entfernt werden. Nach bestandener Chemotherapie absolviert sie weiterhin eine weitere Therapieform. Doch auch wenn der Krebs weiterhin da ist – Albrecht will sich so viel Lebensfreude wie möglich bewahren. Sie geht dreimal pro Woche joggen, meist fünf bis zehn Kilometer, einmal im Monat sogar einen Halbmarathon. Am Sonntag, 8. Oktober, will sie beim Generali München Marathon starten.

Weilheimerin litt an einem Hirntumor – läuft am 8. Oktober beim München Marathon mit

„Es ist manchmal sehr beängstigend mit der Krankheit und immer wieder aufs Neue ein Kampf“, berichtet die 54-Jährige und gibt Einblicke in ihr bisheriges Leben: Die gelernte Steuerfachwirtin hat vor mehr als 20 Jahren mit ihrem Mann eine gemeinsame Kanzlei in Weilheim aufgebaut und dort bis vor ihrer Diagnose mitgearbeitet. Inzwischen kann sie das nur noch sehr begrenzt. „Die Stunden und Power, die ich früher dort verbracht habe, gehen von der Konzentration her einfach nicht mehr.“

Beim Laufen sei das komplett anders, sagt Albrecht. Die Konzentrationsprobleme und Erschöpfung, die sie sonst vor dem Computer erlebt, spüre sie dann nicht mehr: „Ich weiß nicht, woher die Energie kommt. Aber es gibt mir das Gefühl von Freiheit“. Während des Interviews trägt sie ein T-Shirt, auf dem steht: „When you get the brain tumor diagnosis, you learn two things“. (“Wenn du die Hirntumor-Diagnose bekommst, lernst du zwei Dinge“). Diese wären: Stärker zu sein und mehr geliebt zu werden, als man je dachte. Von solchen Kleidungsstücken, die auf ihre Erkrankung aufmerksam machen, besitzt die Weilheimerin gleich mehrere.

„Ich mache das nach Gefühl“: Albrecht schöpft Kraft aus dem regelmäßigen Laufen

Albrecht ist dankbar, dass sie bereits 2021, mitten in Coronapandemie, mit dem Laufen anfing. So sei sie körperlich fit und kräftig geblieben – und das gebe ihr wohl auch jetzt die Energie und die mentale Stärke, weiterhin zu trainieren und den Krebs zu bekämpfen. Das hätten ihr auch die Ärzte bestätigt.

Aufgrund ihrer Erkrankung macht sich die Weilheimerin beim Laufen jedoch „keinen Druck“ mehr – sie tue es aus reiner Freude daran. Um ihren Kopf zu schonen, trägt sie Sportschuhe mit sehr guter Sohle, die möglichst alle Erschütterungen abfangen. Egal, wo sie sich aufhält, diese Schuhe hat sie möglichst immer im Gepäck. In der Regel schafft Albrecht es auch, gleich dreimal in der Woche zu laufen. Vor dem Marathon in München hat sie ihren Trainingsrhythmus sogar auf alle zwei Tage erhöht: „Ich mache das nach Gefühl. Aber gelaufen wird – egal, wie das Wetter ist.“

Neuartige Therapieform gegen Hirntumor gibt Hoffnung – ist jedoch belastend

Damit der Krebs sich nicht weiter ausbreitet, hat die 54-Jährige sich nach der überstandenen Chemotherapie noch für einen weitere, neuartige Behandlungsform von Hirntumoren entschieden: Diese nennt sich Optune. „Es ist etwas belastend“, sagt Albrecht. Sie muss jeden Tag insgesamt 18 Stunden lang „vier handgroße Pflaster“ an ihrem Kopf befestigen.

Diese erzeugen elektrische Wechselfelder, sogenannte Tumortherapiefelder, die nach derzeitigem Forschungsstand das Tumorwachstum hemmen, ohne gesunde Zellen zu schädigen, informiert die Universitätsmedizin Halle auf ihrer Website. Die am Kopf angebrachten Elektroden gehen wiederum in ein Kabel über, das über einen Schlauch bis in ein handtaschengroßes Gerät hineinführt. Dieses trägt Albrecht fast ständig bei sich.

Ein großer Aufwand, doch die Weilheimerin will alles tun, um ihr Leben zu verlängern. „Ich hatte zuvor lange, schwarze Haare“, beschreibt sie. Für die Therapie musste sie sich ihren Kopf kahl rasieren. Doch gleichzeitig habe das Gerät ihrem Mann und ihr viel Hoffnung gegeben. Alle drei Monate lässt die 54-Jährige mit einem MRT überprüfen, ob weiterhin kein Tumor nachgewachsen ist.

„Man muss sich nicht verstecken“: Weilheimerin läuft München Marathon aus Freude mit

Am Sonntag will Albrecht dann den Marathon in München mitlaufen, also mehr als 42 Kilometer am Stück. „Ich laufe dann einfach los, so wie sonst auch immer. Und genieße es, dabei sein zu können“, erzählt sie in Vorfreude. Natürlich hoffe sie auch, ins Ziel zu kommen – ebendies hat die Weilheimerin bereits im vergangenen Jahr in New York und im Frühling dieses Jahres in Leipzig geschafft. Ihr Mann mache ebenfalls mit: Er lasse sie bei so etwas nicht alleine, stellt Albrecht klar. Gleichzeitig hätten beide von ihnen ihr eigenes Tempo und würden sich beim Laufen dann immer wieder einmal begegnen.

Sollte die 54-Jährige dieses Mal nicht die komplette Strecke schaffen, ist das für sie aber auch nicht schlimm: „Dann habe ich schließlich die beste Ausrede“, sagt sie, und schmunzelt sogar dabei. Es gehe ihr auch darum, schöne Erinnerungen zu sammeln, falls wieder schwierigere Zeiten kommen sollten. Sie will anderen Betroffenen damit auch die Botschaft vermitteln: „Man muss sich nicht verstecken.“

